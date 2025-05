Un impianto inadeguato nel paesaggio toscano

Nel pittoresco comune di Marradi, in provincia di Firenze, si erge una pala eolica che, dal 2019, rimane ferma e inoperativa. Questa struttura, installata in una posizione considerata inadeguata, lontana dai crinali montuosi, è diventata un simbolo di controversia e malcontento tra gli abitanti della zona. La sua presenza, infatti, è percepita come un vero e proprio ecomostro, un affronto alla bellezza naturale e al patrimonio storico del territorio.

Impatto visivo e inutilità dell’opera

La pala eolica, realizzata da un privato oggi irreperibile, non ha mai prodotto energia, sollevando interrogativi sulla sua utilità. Gli abitanti di Lutirano lamentano non solo l’impatto visivo che deturpa il paesaggio, ma anche l’assoluta mancanza di benefici derivanti da un impianto che avrebbe dovuto contribuire alla transizione energetica. La situazione è aggravata dalla consapevolezza che, in un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, un’opera del genere possa rimanere abbandonata e senza scopo.

Richieste di smantellamento e futuro incerto

Con il passare del tempo, le richieste di smantellamento della pala eolica si sono intensificate. Gli abitanti di Marradi chiedono un intervento immediato per rimuovere quella che considerano una ferita aperta nel loro territorio. La situazione ha attirato l’attenzione di associazioni ambientaliste e di cittadini attivi, che vedono nella rimozione dell’impianto un passo necessario per ripristinare l’equilibrio tra sviluppo sostenibile e rispetto per l’ambiente. La questione rimane aperta, con un futuro incerto per la pala eolica di Lutirano, simbolo di un’energia rinnovabile che, se mal gestita, può trasformarsi in un problema anziché in una soluzione.