"La pillola è contro natura?". La risposta della ginecologa Calcagni

"Premesso che sono un medico ginecologo, il tutore legale di mia figlia e non ho intenzione di mettere a rischio la salute di mia figlia la mia e la vostra, posso accettare che ci siano persone che dicano che la pillola è contro natura. Non lo condivido però non c'è problema. Ma....". La @ginecologacalcagni risponde così su tiktok ad alcuni utenti.