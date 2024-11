Un fenomeno in crescita

La povertà assoluta in Italia è un problema che non può più essere ignorato. Secondo il Rapporto 2024 su Povertà ed esclusione sociale di Caritas italiana, quasi 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà, rappresentando circa un decimo della popolazione. Questo dato allarmante evidenzia un fenomeno in crescita che coinvolge non solo gli individui, ma anche intere famiglie, in particolare quelle con figli. La precarietà lavorativa e i contratti atipici sono diventati la norma, contribuendo a una vita caratterizzata da salari bassi e insicurezza economica.

Le fasce più vulnerabili

I giovani e le famiglie con figli sono le categorie più colpite da questa emergenza. La mancanza di opportunità lavorative stabili e ben retribuite ha portato a una situazione in cui molti giovani si trovano costretti ad accettare lavori mal pagati e intermittenti. Questo non solo limita le loro prospettive future, ma crea anche un ciclo di povertà che si perpetua nel tempo. Le famiglie, in particolare quelle con più figli, si trovano a dover affrontare sfide enormi, come l’accesso a servizi essenziali e a un’abitazione dignitosa.

Disagio abitativo e accesso all’istruzione

Il disagio abitativo è un’altra faccia della povertà che non può essere trascurata. Molte famiglie vivono in condizioni abitative inadeguate, senza un tetto sopra la testa o in alloggi sovraffollati. Questa situazione non solo compromette la qualità della vita, ma ha anche ripercussioni dirette sulla salute e sul benessere dei membri della famiglia. Inoltre, l’accesso all’istruzione e alle nuove tecnologie diventa un miraggio per molti, alimentando le disuguaglianze sociali. Senza un’istruzione adeguata, le opportunità di lavoro e di crescita personale si riducono drasticamente, creando un divario sempre più ampio tra chi ha e chi non ha.