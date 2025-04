Un corteo affollato a Roma

Oggi, piazza Vittorio Emanuele a Roma è diventata il palcoscenico di una manifestazione di grande rilevanza, organizzata dal Movimento 5 stelle per esprimere il proprio dissenso nei confronti del riarmo europeo. Già dalle prime ore del pomeriggio, numerosi manifestanti si sono radunati, sventolando bandiere del movimento, di Rifondazione Comunista e dell’ANPI. La presenza di giovani e meno giovani, uniti da un comune obiettivo, ha creato un’atmosfera di forte partecipazione e impegno civico.

Simboli di pace e unità

Tra le bandiere esposte, spiccano quelle arcobaleno della pace e i vessilli della Palestina, simboli di una lotta più ampia per la giustizia e la solidarietà. I manifestanti, con slogan incisivi e ritmati, hanno espresso il loro malcontento nei confronti delle attuali politiche governative. “Meloni-Calenda, una stessa agenda” è uno degli slogan più ripetuti, a sottolineare la percezione di un’alleanza tra il governo e le forze politiche che sostengono il riarmo. Altri slogan, come “Meloni e Crosetto toglietevi l’elmetto”, evidenziano la richiesta di un cambiamento radicale nelle scelte politiche attuali.

La presenza delle istituzioni

Non è mancata la presenza di esponenti del Partito Democratico, che hanno deciso di unirsi al corteo per manifestare il loro sostegno. Tra i parlamentari presenti, spiccano nomi noti come Francesco Boccia e Susanna Camusso, che hanno partecipato attivamente alla manifestazione. Questo gesto di unità tra diverse forze politiche potrebbe rappresentare un segnale importante per il futuro del dibattito politico in Italia, soprattutto su temi così delicati come la difesa e la sicurezza. Il corteo, che partirà alle 14 per dirigersi verso via dei Fori Imperiali, si concluderà con un intervento sul palco allestito per l’occasione, dove i leader del movimento esporranno le loro posizioni e le loro proposte per un’Europa più pacifica e solidale.