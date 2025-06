La Procura di Milano chiede il processo per La Russa jr: le pesanti accuse

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per La Russa Jr, figlio del Presidente del Senato Ignazio: queste le pesanti accuse.

La Procura di Milano ha chiesto il processo per il figlio di Ignazio la Russa, Leonardo Apache e per il suo amico, il dj Tommaso Gilardoni, con l’accusa di “diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”, il cosiddetto revenge porn.

L’inchiesta è scaturita dopo al denuncia, nel 2023, di una studentessa di 22 anni per violenza sessuale. Il terzogenito del presidente del Senato avrebbe inviato un video sessualmente esplicito tramite Whats’App all’amico, senza il consenso della ragazza. Questo video sarebbe poi stato inviato da Gilardoni a un amico, sempre senza il consenso della 22enne. Sarà la gup Castellucci ha decidere se La Russa Jr e Gilardoni saranno rinviati a giudizio.

La denuncia della 22enne

Era la notte tra il 18 e il 19 maggio del 2023 quando una ragazza di 22 anni, dopo una serata in cui aveva assunto alcol, droga e farmaci, si era risvegliata nel letto di Leonardo Apache La Russa, convinta di aver subito delle violenze. Secondo la Procura di Milano, La Russa Jr e Gilardoni avrebbero trattato la ragazza con “superficialità e volgarità“, ma non c’era nessuna prova che abbiano tentato di sfruttare la coetanea. Per questo motivo era stata chiesta l’archiviazione dalla procuratrici Mannella e Stagnaro. L’avvocato della 22enne, Stefano Benvenuto, si è opposto perché la sua assistita era in un evidente stato di alterazione. Il 25 settembre la gip Mongiardo dovrà decidere se archiviare o imporre alla Procura l’imputazione coatta per La Russa Jr e Gilardoni.