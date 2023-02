La proposta della Lega: punizioni esemplari per chi maltratta e uccide gli animali da compagnia

La proposta della Lega: punizioni esemplari per chi maltratta e uccide gli an...

La proposta della Lega: punizioni esemplari per chi maltratta e uccide gli an...

La proposta della Lega: punizioni esemplari per chi maltratta e uccide gli an...

La prossima settimana la Lega presenterà una proposta di Legge che prevede una serie di norme volte a tutelare gli animali da compagnia, con pene più severe e l’introduzione di fattispecie di reato specifiche

Salvini annuncia la proposta di legge della Lega

“Lo avevamo promesso e lo stiamo portando avanti: punizioni esemplari per chi maltratta, abbandona e uccide gli animali da compagnia. Settimana prossima presenteremo come Lega una proposta di legge, scritta con diverse associazioni, per proteggere gli amici a quattro zampe”. Con questo annuncio, condiviso sui suoi canali social, Matteo Salvini ha introdotto la proposta di legge della Lega per la tutela degli animali da compagnia.

“Pene maggiorate e carcere più severo”

” Carcere più severo per gli assassini di animali, pena maggiorata per chi diffonde le violenze sui social, istituzione del reato di strage per chi diffonde cibo avvelenato, divieto di vendita di collari che feriscono gli animali, e non solo. Giù le mani” scrive il leader del Carroccio.

I punti salienti della proposta di legge

La proposta di legge che sarà presentata dalla Lega prevede dunque tra i punti salienti: l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide animali di affezione, aggravato se tali delitti vengono perpetrati con la divulgazione online o sui social, per i reati di zooerastia e zoopornografia, per il traffico di cuccioli e l’introduzione del reato di ‘strage di animali”, anche per le polpette avvelenate.

Inoltre sanzioni gravi per l’importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte che provano dolore per gli animali.