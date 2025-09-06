L’Unione Europea ha inflitto a Google una maxi multa per pratiche anticoncorrenziali, scatenando l’ira del presidente Donald Trump. L’esponente repubblicano ha definito la sanzione “ingiusta” e ha ipotizzato possibili contromisure commerciali, aprendo la strada a tensioni tra Stati Uniti ed Europa.

Google multata dall’Ue: 2,95 miliardi per pratiche anticoncorrenziali

La Commissione Europea ha inflitto a Google una sanzione di 2,95 miliardi di euro, accusando il colosso tecnologico di aver alterato la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie online dal 2014 a oggi.

Secondo Bruxelles, l’azienda avrebbe favorito i propri servizi pubblicitari a scapito dei concorrenti, degli inserzionisti e degli editori, abusando della posizione dominante dei suoi strumenti “DoubleClick For Publishers”, “Google Ads” e “DV360”.

L’Ue ha chiesto a Google di porre fine a pratiche di auto-preferenza e di adottare misure per eliminare i conflitti di interesse nella catena di fornitura dell’adtech. Il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič avrebbe, secondo indiscrezioni, proposto di sospendere la multa, ma la decisione è stata confermata. L’azienda ha ora 60 giorni per presentare le contromisure che saranno valutate dall’Antitrust europea.

“La decisione della Commissione Europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è errata e faremo ricorso. Si impone una sanzione ingiustificata e si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti. Non c’è nulla di anticoncorrenziale nel fornire servizi ad acquirenti e venditori di pubblicità, e ci sono più alternative ai nostri servizi che mai”, si legge in una nota firmata da Lee-Anne Mulholland, Vicepresidente e Responsabile Globale degli Affari Regolamentari di Google.

La rabbia di Trump per la maxi multa Ue a Google: rischio di nuovi dazi?

La vicenda ha suscitato l’intervento politico di Donald Trump, che ha criticato la multa come una sentenza “ingiusta” e ha minacciato l’adozione di nuovi dazi contro l’Unione Europea per proteggere le aziende americane.

“Questo si aggiunge alle numerose altre multe e tasse emesse contro Google e altre aziende tecnologiche americane, in particolare. Davvero ingiusto, e il contribuente americano non lo tollererà!”.

Secondo il presidente, le sanzioni danneggiano investimenti e posti di lavoro negli Stati Uniti e rappresentano un trattamento discriminatorio nei confronti della tecnologia statunitense.