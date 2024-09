La realtà dell'incontro tra De Martino e Marcuzzi a Tale e Quale è stata rivelata: "Freddo"

La tensione è alta tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino alla quattordicesima stagione di Tale e Quale Show, presentata da Carlo Conti. Marcuzzi sostituisce Loretta Goggi che ha lasciato il programma per dedicarsi alla sua famiglia, e Stefano De Martino, conosciuto per il suo ruolo in Affari Tuoi, si unisce alla giuria. Sono circolate voci di un possibile flirt tra Marcuzzi e De Martino, nonostante entrambi lo abbiano negato. Il gossip è ritornato alla ribalta dopo che l'ex-moglie di De Martino, Belen Rodriguez, ha accusato De Martino di infedeltà in un'intervista. Durante la trasmissione, entrambi sembravano rilassati l'uno con l'altro, ma secondo Giuseppe Candela su Dagospia, il clima tra i due nel backstage era freddo. Il persistente imbarazzo tra i due alimenta ulteriori speculazioni su un possibile flirt, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Il clima è gelido tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Venerdì, 20 settembre, la quattordicesima stagione di Tale e Quale Show ha avuto inizio, presentata da Carlo Conti e con il ritorno di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello come giudici, in compagnia della new entry Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha sostituito Loretta Goggi, che ha scelto di lasciare il programma dopo diversi anni per dedicarsi più alla sua famiglia. Durante il primo episodio, Stefano De Martino, uno dei volti prominenti di Rai 1 grazie all’acclamato Affari Tuoi, ha occupato il quarto posto in giuria. Data l’attesa per le performance dei partecipanti e l’inizio di uno dei programmi più amati dal pubblico, c’era parecchia curiosità riguardo all’incontro tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La ragione è piuttosto ovvia: circolano da tempo voci di un possibile flirt tra i due, risalente a quando Stefano aveva un ruolo da inviato a L’Isola dei Famosi e Alessia era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi. Nonostante entrambi lo abbiano categoricamente negato, l’anno scorso questo gossip è tornato alla ribalta dopo la tirata di Belen Rodriguez contro l’ex-marito. Circa un anno fa, Belen ha attaccato De Martino in una intervista a Domenica In, accusandolo di esserle stato infedele 12 volte e di non averla sostenuta durante il suo periodo di depressione. In seguito, la showgirl argentina ha continuato a lanciar sassolini nell’orto del conduttore, svelando in un commento su Instagram che, in effetti, ci sarebbe stato un certo legame tra Stefano e Alessia.

