La Repubblica Democratica del Congo sconfigge la Nigeria e conquista i playoff per il Mondiale

In un incontro ricco di emozioni, la Repubblica Democratica del Congo ha sconfitto la Nigeria ai calci di rigore, dopo un pareggio di 1-1 al termine dei tempi supplementari. Con questa vittoria, la squadra congolese si è guadagnata un posto nei playoff interconfederali per la Coppa del Mondo 2026. La sfida si è svolta a Rabat, in Marocco, dove i congolesi hanno mostrato grande determinazione, mantenendo vive le loro speranze di partecipare al torneo mondiale per la prima volta dal 1974.

Il percorso verso la vittoria

Il match è iniziato con la Nigeria che ha rapidamente preso il comando grazie a un gol di Frank Onyeka al terzo minuto. Tuttavia, la Repubblica Democratica del Congo non si è lasciata intimidire e ha reagito con veemenza. Nonostante un avvio difficile, i congolesi hanno trovato il pareggio al 32° minuto grazie a un gol di Meschack Elia, che è riuscito a sfruttare un errore della difesa nigeriana.

Momenti chiave del match

La partita ha continuato a offrire emozioni forti, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo. I congolesi, dopo aver pareggiato, hanno avuto altre occasioni per segnare, ma il portiere nigeriano, Stanley Nwabali, ha effettuato alcuni interventi decisivi. Un episodio controverso è avvenuto al 55° minuto, quando l’arbitro ha ignorato una potenziale penalità per un fallo su Noah Sadiki nell’area di rigore avversaria.

Con il passare del tempo, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire soprattutto nella squadra nigeriana, che nel turno precedente aveva faticato per sconfiggere il Gabon. Al contrario, i congolesi erano freschi e pronti per combattere fino alla fine. I tempi supplementari non hanno visto segnature, ma entrambi i team hanno avuto occasioni per chiudere la partita.

La lotteria dei rigori e la gioia della qualificazione

Nel momento decisivo, il portiere congolese, Timothy Fayulu, è entrato in campo un minuto prima della serie di rigori e ha dimostrato il suo valore parando due tiri avversari. Questo intervento ha permesso al capitano Chancel Mbemba di calciare il rigore decisivo, portando la Repubblica Democratica del Congo a una storica vittoria per 4-3 ai rigori.

Un sogno che si avvicina

Con questa vittoria, la Repubblica Democratica del Congo si prepara ad affrontare la prossima fase dei playoff interconfederali, dove sei squadre si contenderanno due posti per il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026. Questo risultato rappresenta una grande occasione per la squadra, che non partecipa a un Mondiale dal 1974, quando era ancora conosciuta come Zaire.

Nel frattempo, altre squadre africane come Egitto, Senegal, Sudafrica e Ghana hanno già conquistato la qualificazione diretta per il torneo, lasciando i playoff come ultima chance per le squadre in cerca di un posto al sole. La Repubblica Democratica del Congo ha dimostrato di avere il carattere e la determinazione necessari per affrontare questa sfida, e i tifosi sperano di vedere la loro nazionale brillare sulla scena mondiale.