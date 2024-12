Jamie Foxx ha parlato del misterioso ricovero ospedaliero avvenuto nell’aprile 2023. In uno speciale Netflix, intitolato ‘What Had Happened Was…‘, l’attore ha condiviso i dettagli di quell’evento che ha cambiato radicalmente la sua vita e la sua carriera, tutto a causa di un ictus.

Jamie Foxx: il malore e l’ictus

L’attore premio Oscar nel 2023 fu costretto a un lungo ricovero e a una successiva riabilitazione a causa di un’emergenza medica dai contorni poco chiari. Ora, con lo speciale ‘What Had Happened Was…’, ha deciso di condividere i dettagli di quell’evento:

“Ho avuto un ictus causato da un’emorragia cerebrale“.

Foxx si è emozionato ricordando quando, durante le riprese della commedia Back in Action con Cameron Diaz, si rese conto del malore improvviso. Inoltre, l’attore ha spiegato di aver avuto un forte mal di testa e ha aggiunto che il medico che lo visitò inizialmente decise di mandarlo a casa dopo avergli somministrato un’iniezione di cortisone.

“Se non mi avessero operato subito, sarei morto”.

Infine, ha espresso il desiderio di essere ricordato per il suo talento e non per le sue difficoltà, spiegando che se lo si vede scoppiare in lacrime in pubblico, è perché ha affrontato un percorso particolarmente difficile:

“Dio mi ha benedetto con denaro e fama, ma quando ho dimenticato Dio, mi ha benedetto con un ictus”.

Jamie Foxx e il documentario su Netflix

Jamie Foxx fa il suo ritorno con What Had Happened Was, uno speciale Netflix che racconta il suo percorso di recupero dopo il grave ictus del 2023. Lo speciale celebra la vita e il potere di superare le difficoltà attraverso la fede, l’amore e una determinazione incrollabile.