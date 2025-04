La fine di un amore nato in tv

Mew e Matthew, due volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, hanno recentemente annunciato la loro separazione. La notizia è stata comunicata dalla stessa Mew attraverso una storia su Instagram, dove ha rivelato che la decisione di interrompere la relazione è stata presa da Matthew. “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’”, ha scritto, aggiungendo che le loro vite hanno preso strade diverse. Questo annuncio ha colto di sorpresa molti fan, che avevano seguito con interesse la loro storia d’amore.

Un amore nato sotto i riflettori

I due giovani si erano conosciuti durante la scorsa edizione di Amici, un’esperienza che li aveva uniti in un legame profondo. Nonostante la loro uscita anticipata dal programma, Mew aveva dichiarato in un’intervista che la loro relazione era stata un colpo di fulmine. “In lui ho trovato quello che mi mancava”, aveva detto, sottolineando come si fossero supportati a vicenda durante il loro percorso. Tuttavia, le pressioni e le aspettative legate alla notorietà possono aver influito sulla loro relazione, portando a questa inaspettata rottura.

Reazioni e