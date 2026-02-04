I momenti salienti della puntata del 3 febbraio 2026 di "La Ruota della Fortuna", condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. La frecciatina a Corona che ha reso questa puntata indimenticabile!

La serata del 3 febbraio 2026 ha visto protagonista La Ruota della Fortuna, un programma che continua a offrire momenti di divertimento e sfide intellettuali ai telespettatori. Gerry Scotti, conduttore del programma, ha accolto il pubblico con l’energia e l’ironia che lo contraddistinguono, rendendo l’evento davvero speciale.

Un inizio scoppiettante

All’ingresso in studio, Gerry ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla band e dal pubblico.

Con un sorriso, ha esordito: “Buonasera, Ladies and Gentlemen, dovevate nascere 50 anni fa. Voi siete la mia sunshine!”. Questo è il segreto del suo successo: saper coinvolgere il pubblico con affetto e calore.

Il siparietto con Samira Lui

Subito dopo, è stata la volta di Samira Lui, co-conduttrice della serata, la quale ha fatto il suo ingresso con un tocco di ironia. Gerry ha scherzato sulla sua posizione fisica, commentando: “Sono a pezzi, ho dormito male”. Samira ha ribattuto: “Malissimo anche io!”. Questa battuta ha aperto la strada a un momento di leggerezza, con Gerry che ha precisato che i due avevano dormito separatamente, evitando così malintesi che avrebbero potuto scatenare pettegolezzi.

Le tradizioni di San Biagio

Durante la puntata, Gerry ha colto l’occasione per parlare di San Biagio, il santo protettore della gola. “Oggi è San Biagio, avete mangiato un pezzo di panettone per la gola?” ha chiesto, sottolineando l’importanza di festeggiare il patrono dei presentatori. Questo momento ha ricordato ai telespettatori l’importanza di una tradizione che unisce il passato al presente.

I concorrenti in gara

Il campione della serata, Domenico, è un agente farmaceutico che ha accumulato 41.000 euro nella puntata precedente. A sfidarlo si sono presentati Martina, dottoranda in Scienze Ambientali, e Lorenzo, autista soccorritore. La competizione è iniziata con il gioco del Giramondo, in cui Lorenzo ha indovinato la parola misteriosa legata a un camion dei rifiuti di Taiwan, guadagnando subito 1.000 euro.

Le varie manche e la vittoria finale

La puntata è proseguita con il Cruciruota, dove Lorenzo ha incrementato il suo punteggio a 4.400 euro. Grazie all’ulteriore manche del Round Musicale, il concorrente ha continuato a dominare, portando il suo bottino a 6.600 euro. Nel Round Jackpot, con un montepremi di 55.800 euro, Lorenzo ha brillato nuovamente, raggiungendo un totale di 9.300 euro.

Un finale emozionante

I fatti sono questi: con l’ultima manche, Lorenzo ha consolidato la sua posizione da leader, raggiungendo i 20.200 euro. Domenico e Martina si trovavano in difficoltà. La puntata ha preso una piega emozionante quando Lorenzo, grazie a un’intuizione felice, ha indovinato l’ultima frase, diventando così il nuovo campione con un totale di 26.200 euro.

La Ruota delle meraviglie

Come consuetudine, la serata si è conclusa con la Ruota delle meraviglie, dove Lorenzo ha avuto la possibilità di aumentare ulteriormente il suo bottino. Ha indovinato due frasi su tre, guadagnandosi due buste verdi. Gerry, con il suo solito stile, ha mostrato al concorrente il contenuto della busta rossa, rivelando che conteneva solo 1.000 euro, evitando così un possibile rimpianto per un premio maggiore.

La puntata di La Ruota della Fortuna del 3 febbraio 2026 ha confermato il suo successo, sia per i premi assegnati sia per l’allegria e l’ironia che hanno caratterizzato i momenti condivisi con Gerry e Samira. Il pubblico ha potuto godere di un’ora di svago e intrattenimento, in un’atmosfera vivace e coinvolgente.