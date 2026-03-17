Attimi di paura durante la puntata di ieri sera, 16 marzo 2026, de “La Ruota della Fortuna“, con una delle concorrenti che ha accusato un lieve malore durante la puntata. Ecco cosa è successo.

Paura alla Ruota della Fortuna: malore per una concorrente

Il successo del “La Ruota della Fortuna” è sotto gli occhi di tutti, Gerry Scotti e Samira Lui hanno saputo ridare vita a un programma storico, collezionando ascolti su ascolti nell’access prime time. Durante la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 16 marzo, ci sono stati però momenti di paura, in quanto una delle concorrenti non si è sentita bene. Stiamo parlando della campionessa Georgina, che la sera precedente aveva vinto circa 9mila euro. Al termine di una delle manche, la concorrente ha accusato un leggero capogiro mentre si allontanava momentaneamente dallo studio, con lo staff che è subito intervenuto con prontezza. Ecco come ha reagito Scotti.

La Ruota della Fortuna, malore per la concorrente Georgina: l’intervento di Gerry Scotti

Ieri sera a “La Ruota della Fortuna“, al termine di una delle manche, la concorrente Georgina ha accusato un lieve malore, lasciando momentaneamente lo studio. Gerry Scotti ha subito preso in mano la situazione tranquillizzando tutti, spiegando che si trattava di un episodio lieve determinato dall’emozione del gioco. Poco dopo è infatti rientrata in studio Georgina, confermando di stare bene e che appunto si era trattato solo di un piccolo calo dovuto allo stress. Georgina ha subito ringraziato Gerry e il pubblico presente, che l’hanno aiutata a ritrovare la tranquillità. La gara poi è proseguita normalmente.