La Russia chiede la liberazione di Maduro e Cilia Flores dopo l'intervento militare degli Stati Uniti

Recentemente, la situazione in Venezuela ha visto un’escalation drammatica. Dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la cattura di Nicolás Maduro durante un attacco militare a Caracas, la Russia ha espresso il suo disappunto e ha chiesto il rilascio immediato del leader venezuelano e di sua moglie, Cilia Flores.

Le reazioni della Russia

Il Ministero degli Affari Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione in cui si chiede agli Stati Uniti di riconsiderare la loro posizione e di restituire la libertà a Maduro, definendo l’azione americana un’invasione inaccettabile della sovranità di un paese indipendente. Tale dichiarazione sottolinea l’importanza di trovare una soluzione diplomatica a questa crisi.

Solidarietà a Caracas

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avuto una conversazione telefonica con la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez Gomez, esprimendo la sua solidarietà nei confronti del popolo venezuelano di fronte a quella che ha definito aggressione armata.

Secondo fonti anonime, Gomez si troverebbe attualmente a Mosca, ma le autorità russe hanno smentito tali affermazioni, definendole false. Nonostante ciò, il governo di Mosca ha ribadito il suo sostegno alla leadership bolivariana, garantendo che continuerà a difendere gli interessi nazionali del Venezuela.

Il contesto dell’attacco americano

Il raid che ha portato alla cattura di Maduro è avvenuto dopo mesi di crescente presenza militare americana nella regione caraibica, con l’accumulo di migliaia di soldati e numerosi vascelli da guerra. Trump ha descritto l’operazione come un’azione ben pianificata, sottolineando l’abilità delle forze armate americane coinvolte nel blitz.

Le dichiarazioni di Trump

In una conferenza stampa tenutasi a Mar-a-Lago, Trump ha definito l’operazione una brillante iniziativa, affermando che Maduro e sua moglie sono stati arrestati senza resistenza e sono stati trasportati a New York per affrontare accuse penali. Durante il suo intervento, ha anche accennato a un possibile coinvolgimento americano nell’industria petrolifera venezuelana.

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha descritto l’attacco come il più grande affronto subito dal paese, promettendo una resistenza decisa contro l’intervento straniero. Attualmente, le autorità venezuelane stanno cercando di valutare i danni e le vittime causate dall’attacco.

Le implicazioni internazionali

L’operazione statunitense ha suscitato preoccupazioni a livello globale. Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha espresso la sua preoccupazione per il rispetto del diritto internazionale, sottolineando che la cattura di Maduro potrebbe creare un pericoloso precedente per futuri interventi militari.

In Italia, il governo ha ribadito la sua posizione contraria all’uso della forza per risolvere conflitti, pur riconoscendo la legittimità di azioni difensive contro attacchi ibridi. In questo contesto, la situazione in Venezuela continua a evolversi rapidamente, con l’attenzione internazionale che rimane alta.

Il futuro politico del Venezuela appare incerto, con le autorità russe pronte a sostenere Maduro e con gli Stati Uniti che si preparano a una possibile escalation delle operazioni militari. La comunità internazionale osserva con apprensione, sperando in una risoluzione pacifica della crisi.