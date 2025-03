Stabilità e miglioramenti nella salute del Papa

La situazione di papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per polmonite bilaterale, continua a mostrare segni di stabilità. Al 24° giorno di degenza, i medici riferiscono di lievi miglioramenti, sebbene il quadro clinico rimanga complesso. La Sala stampa vaticana ha comunicato che non ci sono state crisi respiratorie, un segnale positivo che conferma il miglioramento del Pontefice. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione riguardo alla prognosi.

Attività spirituali e incontri

Nonostante le sue condizioni, papa Francesco ha partecipato attivamente alla vita spirituale, seguendo la messa nella cappella del suo reparto e collegandosi in video con l’Aula Paolo VI per gli esercizi spirituali della Curia Romana. Durante questi momenti, ha potuto ascoltare le meditazioni del predicatore pontificio, fra Roberto Pasolini, che ha toccato il tema della sofferenza, un argomento che il Papa sente profondamente in questo periodo di malattia.

Riflessioni sulla pace e il volontariato

In un momento di preghiera, il Papa ha espresso la sua preoccupazione per le guerre nel mondo, in particolare per la situazione in Siria e in Ucraina. Ha invitato tutti a unirsi nella richiesta di pace, sottolineando l’importanza della solidarietà e della presenza del Signore nei momenti di difficoltà. Inoltre, ha parlato del valore del volontariato, definendolo un segno di speranza in una società spesso dominata dall’interesse economico. La sua riflessione è un richiamo alla gratuità e alla cura per i più bisognosi, valori fondamentali in questo periodo di Quaresima.