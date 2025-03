Un riconoscimento di prestigio

L’Università La Sapienza di Roma ha ottenuto un importante riconoscimento a livello mondiale, confermandosi per il quinto anno consecutivo al primo posto negli studi classici secondo il report QS World University Rankings by Subject 2025. Con un punteggio di 99.1, l’ateneo romano si distingue non solo per la sua eccellenza nella materia di Classics and Ancient History, ma anche per il suo posizionamento nelle aree tematiche di “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”, rispettivamente al 40mo e 61mo posto a livello globale.

Il contesto italiano e europeo

A livello nazionale, l’Italia si colloca al settimo posto per numero di università classificate, con La Sapienza che emerge come leader nel settore accademico. Tra i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia occupa il secondo posto, superata solo dalla Germania. Questo dato evidenzia non solo la qualità dell’istruzione superiore italiana, ma anche la sua capacità di attrarre studenti da tutto il mondo, in particolare per le discipline legate alla cultura classica.

Performance e sfide future

Nonostante i risultati positivi, il report mette in luce anche alcune criticità. Il 40% delle università italiane ha mantenuto la propria posizione, mentre il 37% ha registrato un calo. La Sapienza, pur mantenendo il primato negli studi classici, deve affrontare la sfida di migliorare la propria performance in altre discipline. La rettrice Antonella Polimeni ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando come la reputazione dell’ateneo sia rafforzata dalla sua centralità nel sistema universitario italiano e dalla sua posizione nella Capitale.

Un futuro luminoso per gli studi classici

La crescente affluenza di studenti internazionali, attratti dalla qualità della formazione e dalla tradizione accademica, rappresenta un segnale positivo per il futuro degli studi classici in Italia. La Sapienza, con la sua offerta formativa multidisciplinare e l’eccellenza dei suoi ricercatori, si prepara a continuare a essere un punto di riferimento per la cultura classica a livello globale. La rettrice ha concluso affermando che la classifica evidenzia non solo il prestigio dell’università negli studi classici, ma anche in altre discipline come Fisica e Astronomia, confermando la vocazione internazionale di Roma e il suo ruolo di capitale della cultura.