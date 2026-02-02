Maria Rita Parsi, psicologa e attivista di grande rilievo, è venuta a mancare all'età di 78 anni, lasciando un'importante eredità nel settore dei diritti dei minori. La sua dedizione e il suo impegno instancabile hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche infantili, promuovendo iniziative e progetti volti alla protezione e al benessere dei più giovani. La sua figura rimarrà un faro per tutti coloro che continuano a lottare per i diritti e la dignità dei...

Con grande dolore, si annuncia la scomparsa di Maria Rita Parsi, una figura di riferimento nella tutela dei diritti dei minori. All’età di 78 anni, Parsi ha dedicato la propria vita alla difesa e alla promozione dei diritti di bambini e adolescenti, lasciando un’impronta indelebile nel panorama italiano e internazionale. Il suo operato ha spaziato attraverso diversi ambiti, dall’attività clinica alla consulenza istituzionale, sempre mantenendo un focus centrale sulla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il percorso professionale di Maria Rita Parsi

La carriera di Parsi è stata caratterizzata da un impegno costante e articolato. È stata presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, un’organizzazione dedicata alla difesa dei diritti dei minori. La sua esperienza includeva anche la partecipazione all’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, un ente che supporta le politiche governative sui diritti dei bambini, ha ricoperto il ruolo di esperta all’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e, a partire dallo stesso anno, ha fatto parte del gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, focalizzandosi sulla Child Guarantee, un’iniziativa europea contro la povertà infantile.

Impegno a livello internazionale

Il contributo di Maria Rita Parsi si estende oltre i confini nazionali. Nel 2012, è stata eletta membro del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, un organismo incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione ONU nei vari Paesi membri. In questa funzione, ha esaminato le politiche nazionali e le misure di protezione adottate per garantire il benessere dei bambini e degli adolescenti.

Attività di consulenza e comunicazione

Durante la sua carriera, Maria Rita Parsi ha fornito consulenze per il Tribunale civile di Roma e ha collaborato con la Commissione parlamentare per l’infanzia. La sua esperienza l’ha portata a partecipare a organismi di controllo dedicati alla regolamentazione dei contenuti televisivi e pubblicitari. Queste attività sono state sempre orientate alla salvaguardia dei diritti dei più giovani. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in questi ambiti, dove ha contribuito a costruire una solida cultura della protezione infantile.

Un volto noto della televisione e della stampa

Maria Rita Parsi è stata un importante riferimento nel panorama della televisione italiana, partecipando a numerosi programmi come esperta in materia di diritti dei minori. Ha fornito un contributo significativo al dibattito pubblico su questioni cruciali riguardanti l’infanzia, rendendo accessibili al grande pubblico temi complessi. Inoltre, ha scritto articoli per testate nazionali, dimostrando un impegno costante nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei bambini e degli adolescenti in Italia.

La vita di Maria Rita Parsi rappresenta un esempio di dedizione e passione verso una causa fondamentale: la protezione dei diritti dei minori. La sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di attivisti e professionisti impegnati nella lotta per un mondo migliore per i più giovani.