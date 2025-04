Un anno dopo la rottura

Nel luglio 2024, Clio Make Up, nome d’arte di Clio Zammateo, e Claudio Midolo hanno annunciato la fine del loro matrimonio, un evento che ha colto di sorpresa i fan della coppia. Nonostante la separazione, i due ex coniugi hanno mantenuto un rapporto cordiale, promettendo di sostenersi a vicenda per il bene delle loro due figlie, Grace Cloe e Joy Claire.

Questa scelta ha dimostrato una maturità rara nel mondo delle celebrità, dove le rotture spesso si trasformano in battaglie pubbliche.

Supporto reciproco e successi professionali

Da allora, Clio e Claudio hanno continuato a mostrarsi solidali l’uno con l’altra. Un esempio recente è stato quando Midolo ha pubblicamente elogiato Clio per una sua iniziativa professionale, sottolineando come entrambi stiano cercando di costruire un futuro positivo, nonostante le difficoltà personali. Questo supporto reciproco è un segnale di come le relazioni possano evolversi anche dopo la fine di un matrimonio, mantenendo un legame forte per il bene dei figli.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Recentemente, un commento su Instagram ha scatenato la reazione di Claudio, il quale ha risposto a una donna che insinuava che la separazione avesse portato Clio a vivere in un appartamento mentre lui si godrebbe ville lussuose. Midolo ha espresso il suo disappunto per le affermazioni infondate, sottolineando come le persone tendano a giudicare senza conoscere i dettagli della situazione. “Le persone pensano di poter giudicare il mondo da uno spioncino”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di avere il contesto prima di esprimere opinioni.

Un incidente inaspettato per Clio

Nel frattempo, Clio ha recentemente condiviso un episodio sfortunato con i suoi follower. Durante una partita di mini golf all’estero, ha subito un infortunio che le ha provocato un profondo taglio sulla fronte. Nonostante la ferita, ha rassicurato i fan che avrebbe fatto controllare la situazione al suo ritorno in Italia. Questo incidente ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle celebrità, ma anche la loro capacità di affrontare le difficoltà con un certo spirito.