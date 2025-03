Un inizio scoppiettante per la sfilata

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con una nuova sfilata delle dame, intitolata “Chi può sedurti meglio”. Luana ha dato il via alla competizione, ispirandosi a Jessica Rabbit, ma non è mancata la critica da parte di Tina Cipollari, che ha messo in dubbio la sua femminilità. Gianni Sperti, tuttavia, ha difeso Luana, suggerendo che i cavalieri non fossero d’accordo con Tina. Questo scambio di opinioni ha acceso subito gli animi, creando un’atmosfera di tensione e competizione.

Gemma Galgani e il suo romanticismo

Successivamente, è stata la volta di Gemma Galgani, che ha scelto un lungo abito azzurro elegante per la sua sfilata romantica. Con un gesto teatrale, ha consegnato una rosa a Orlando, con cui ha avviato una conoscenza. Gemma ha confessato di essersi emozionata, ma le critiche di Tina non sono mancate. Gianni ha elogiato l’eleganza della Galgani, ma il clima di rivalità tra le dame è rimasto palpabile, con Tina che ha continuato a lanciare frecciatine.

Barbara De Santi sorprende tutti

Un momento clou è arrivato con la sfilata di Barbara De Santi, che ha indossato un lungo abito con spacco e ha invitato Ruggiero sulla passerella, dichiarando “Sei la mia scelta”. Questa affermazione ha lasciato tutti sorpresi, poiché la sua sfilata non è stata considerata nel conteggio dei voti. La conduttrice Maria De Filippi ha espresso il suo sconcerto per gli attacchi di Tina a Gemma, sottolineando la necessità di mantenere un clima di rispetto. La tensione tra le dame ha continuato a crescere, rendendo la sfilata un vero e proprio campo di battaglia emotivo.

Le proposte di Sabrina e le reazioni di Giuseppe

La sfilata di Sabrina ha portato un’altra dose di dramma, con la dama che ha invitato Giuseppe a un viaggio insieme. Tuttavia, la proposta non ha suscitato l’entusiasmo sperato da Sabrina, che ha ricevuto un netto rifiuto. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla dignità della dama, con molti telespettatori che hanno criticato il suo comportamento. Gianni ha espresso il suo disappunto, suggerendo che Sabrina stesse cercando di attirare l’attenzione in modo poco dignitoso.

Colpi di scena e dinamiche tra le dame

La sfilata ha continuato a riservare sorprese, con Francesca che ha ballato per sedurre il parterre maschile e Agnese che ha attirato l’attenzione con un abito rosa. Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato con Lucia, che ha interpretato Tina Cipollari portando sulla passerella una mummia, un gesto che ha suscitato polemiche. Le dame hanno continuato a sfidarsi, ognuna cercando di emergere in un contesto di rivalità e competizione. La tensione è palpabile, e il pubblico è sempre più coinvolto nelle dinamiche che si sviluppano.

Il tronista Gianmarco e le sue scelte

Infine, Gianmarco Steri ha portato avanti le sue esterne con Cristina e Francesca, mostrando un certo affiatamento con la prima. Tuttavia, le dichiarazioni di Francesca riguardo a un possibile rapporto di amicizia hanno sollevato dubbi sulla sua reale intenzione. Gianni ha notato che tra Gianmarco e Francesca ci sia stata una certa intimità, ma il tronista sembra più attratto da Cristina. Le anticipazioni sulla registrazione successiva promettono ulteriori sviluppi, con un bacio tra i due che potrebbe cambiare le dinamiche del programma.