'La sirenetta' in vetta al box office, 'Spider-Man' vola e 'Fast X' non si ferma

Roma, 5 giu. (Adnkronos/Cinematografo.it) – 'La Sirenetta' ancora regina del box office. In un weekend cinematografico sensibilmente migliore rispetto al precedente, con quasi 8 milioni di incasso generale, un milione di spettatori registrati tra l’1 e il 4 giugno e la festività del 2 giugno che ha probabilmente aiutato l’esercizio, il fim Disney con Halle Bailey ha incassato 2.896.907 di euro, che portano il totale del film Disney a 8.495.436 e una media di 4.986.

La media migliore, tuttavia, è quella del secondo classificato, 'Spider-Man: Across the Spider- Verse', che debutta al botteghino italiano con 2.420.814 euro e una media di 5.356, dato legato al fatto che gli schermi sono di meno rispetto alla Sirenetta (452 contro 581). A livello globale il titolo Disney è arrivato a circa 327 milioni di dollari ma è il cinecomic Marvel a stupire: ha raccolto quasi 210 milioni, un risultato molto al di sopra dei preventivati 90.

Al terzo posto della top ten c’è 'Fast X', che grazie ad altri 947.841 euro riesce a superare i 10 milioni (10.936.563). Fuori dal podio 'Rapito' di Marco Bellocchio, che con 454.469 euro supera la soglia psicologica del milione (1.065.451). Funziona al di sotto delle aspettative l’horror 'The Boogeyman', quinto con 388.147 euro, mentre in un solo giorno il concerto 'Suga – Agust D tour D-Day in Japan' raccoglie 102.001 e si piazza al settimo posto della top ten.

Completano la classifica 'Guardiani della Galassia – Vol. 3' (sesto con 243.833 euro per un totale di 10.705.622), 'Super Mario Bros'. – Il film (ottavo con 57.420 e un totale di 20.318.745), 'Il sol dell’avvenire' (nono con 50.913 e un totale di 3.858.082). Chiude la top ten la new entry 'Blueback' con 46.063 euro (47.067 considerando le anteprime).

Fuori dai primi dieci le nuove uscite 'Campioni' (46.494, considerando che è uscito mercoledì 31 maggio), 'Spoiler Alert' (33.024), 'Billy' (20.582). (Fonte Cinematografo.it)