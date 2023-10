Home > Video > ''La spesa non si può più fare'' ''La spesa non si può più fare''

''La spesa non si può fare più'' Francesca Ruocco @francescaruoccoofficial sul suo profilo tiktok parla del caro vita ''Una bottiglia di olio d'oliva, 8 euro''. Successivamente risponde a una signora che la insulta perchè ha il filler alle labbra ma si lamenta del caro spesa. La tiktoker Francesca Ruocco risponde in difesa delle donne dicendo ''La donna se si trascura non vive bene, ha bisogno di sentirsi bella''. Siete d'accordo con le sue parole?