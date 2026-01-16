Home > Flash news > La Spezia: Sensi, 'ci facciamo bastare ennesimo inutile pacchetto sicure...

La Spezia: Sensi, 'ci facciamo bastare ennesimo inutile pacchetto sicurezza?'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ancora coltellate, oggi in una scuola a Spezia, un ragazzo rischia la vita. Ci poniamo il tema come comunità? Oppure ci facciamo bastare l'ennesimo, inutile pacchetto sicurezza per dire quanto siamo duri? E' una tragedia. Sotto i nostri occhi.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Ancora coltellate, oggi in una scuola a Spezia, un ragazzo rischia la vita. Ci poniamo il tema come comunità? Oppure ci facciamo bastare l’ennesimo, inutile pacchetto sicurezza per dire quanto siamo duri? E’ una tragedia. Sotto i nostri occhi. Ogni giorno". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.