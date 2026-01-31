La storia di Antonella Mosetti sull'amore tra Totti e Blasi

Antonella Mosetti svela i retroscena dell'incontro tra Totti e Blasi, un racconto che intreccia amicizia e amore.

Nell’ultimo episodio di ‘Storie al Bivio’ su Rai Due, la famosa showgirl Antonella Mosetti ha condiviso dettagli inediti riguardanti il suo legame con due personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano: Francesco Totti e Ilary Blasi. La Mosetti ha rivelato di essere innamorata e di avere una relazione con Emanuele, ma è stata anche l’occasione per ricordare come l’amore tra Totti e Blasi sia nato grazie a lei e al suo ex marito, Alex Nuccetelli.

L’amicizia tra Antonella, Totti e Blasi

Durante il programma, Antonella ha spiegato come Francesco Totti si sia innamorato di Ilary Blasi dopo averla vista in tv nel programma Passaparola. Totti, colpito dalla bellezza della conduttrice, ha chiesto a Nuccetelli di presentargliela. Così, un incontro casuale a casa della Mosetti ha dato il via a una delle storie d’amore più seguite in Italia. “Siamo stati noi a farli incontrare, Ilary era una mia cara amica, e così abbiamo organizzato una cena a Roma”, ha raccontato Antonella, visibilmente emozionata.

Il primo incontro tra Totti e Blasi

Nel racconto di Antonella, emerge che la prima scintilla tra Totti e Blasi scoccò proprio a tavola. Ilary, all’epoca letterina, e Francesco iniziarono a conoscersi in un contesto informale, dove le battute e i sorrisi segnarono l’inizio della loro storia. “Era un ragazzo semplice, non il playboy che molti pensano”, ha chiarito Mosetti, sottolineando il carattere genuino di Totti. Questo primo incontro si rivelò fondamentale, dando origine a un matrimonio durato molti anni, ma come in tutte le storie, anche la loro ha avuto un epilogo.

La testimonianza di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella e protagonista di questa storia, ha fornito un’altra prospettiva sull’incontro tra Totti e Blasi. In precedenti interviste, ha affermato di aver avuto un ruolo attivo nel convincere Ilary a incontrare Francesco. Secondo Alex, il primo incontro non avvenne a casa, ma in un locale del quartiere Nomentano, dove Totti si mostrò timido e affascinato dalla bellezza della conduttrice.

Dettagli che fanno la differenza

Nuccetelli ha raccontato di una serata in cui, dopo aver visto Ilary in tv, Totti espresse il desiderio di conoscerla, ma inizialmente Blasi era riluttante. “Ilary mi disse di essere felice con il suo fidanzato e che i calciatori non le interessavano”, ha spiegato Alex. Tuttavia, dopo vari tentativi di convincimento, i due si incontrarono, e quello che sembrava un incontro casuale si trasformò in qualcosa di più.

Le conseguenze della separazione tra Totti e Blasi

Oggi, la villa all’Eur, che un tempo rappresentava un rifugio per la famiglia Totti-Blasi, è divenuta un simbolo della loro separazione. Recentemente, un incidente ha portato a un contenzioso legale tra i due ex coniugi, innescato dalla richiesta di Ilary di riparare un soffitto crollato nell’abitazione, un episodio che ha riacceso le tensioni tra i due. Secondo Ilary, spetterebbe a Francesco farsi carico dei costi di manutenzione, ma l’ex calciatore ha respinto questa responsabilità.

Le questioni legali in corso

Oltre alla questione della villa, la separazione tra Totti e Blasi è aggravata da diversi fronti legali, tra cui la gestione dei beni e il mantenimento dei figli. La situazione si complica ulteriormente con l’ipotesi di abbandono di minore, che coinvolge la loro figlia Isabel. Totti ha scelto di difendersi con avvocati di spicco, mentre Ilary ha affidato la sua causa a un team legale di esperti, rendendo la situazione ancora più intricata.

In questo contesto, l’amicizia tra Antonella Mosetti e Francesco Totti continua a rimanere forte, nonostante le difficoltà che ha attraversato la coppia Totti-Blasi. Questo intreccio di relazioni e amicizie, unito a momenti di nostalgia, sottolinea come il mondo dello spettacolo sia spesso teatro di storie complesse e affascinanti.