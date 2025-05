Un amore scandaloso nel cuore di Chicago

Un secolo fa, la vita di Salvatore Giovanni Riggitano, nonno paterno di Papa Leone XIV, prese una piega inaspettata quando si innamorò di Suzanne Fontaine, mentre era ancora sposato con Daisy Hughes. Questo amore proibito non solo portò a un arresto clamoroso, ma anche a una serie di eventi che avrebbero avuto ripercussioni fino ai giorni nostri.

La scoperta di questa storia, riportata dal New York Times, ha riacceso l’interesse per le origini del pontefice, rivelando dettagli affascinanti e scandalosi.

Le conseguenze di una relazione illecita

Quando Daisy Hughes scoprì la relazione tra Salvatore e Suzanne, decise di agire, portando entrambi all’arresto. Questo evento, che fece scalpore sui giornali scandalistici dell’epoca, segnò un punto di svolta nella vita di Salvatore. Dopo l’arresto, decise di adottare il cognome Prevost, legandosi così indissolubilmente alla famiglia di Suzanne. La loro unione, sebbene avvolta nel mistero, portò alla nascita di due figli, John Centi Prevost e Louis Prevost, quest’ultimo divenuto padre di Papa Leone XIV.

Un insegnante di cultura e passione

Salvatore Riggitano, originario della Sicilia, si trasferì negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, dove divenne un insegnante rispettato. La sua passione per la musica e le lingue lo portò a lavorare per un esclusivo club di Chicago, il ‘Lovers of Italy’, dove conobbe Suzanne. La loro storia d’amore, sebbene segnata da difficoltà, dimostra come le scelte personali possano influenzare il corso della storia. Nonostante le incertezze riguardo al loro matrimonio, Salvatore e Suzanne rimasero insieme fino alla morte di lui nel 1960, creando una nuova famiglia che oggi ha legami diretti con il Vaticano.