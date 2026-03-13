Home > Video > La strategia di Alperia, energia pulita e valore per famiglie e imprese La strategia di Alperia, energia pulita e valore per famiglie e imprese Vocazione green, centrata su territorio e sostenibilità per il gruppo energetico italiano con sede a Bolzano (Alto Adige), attivo su produzione, distribuzione, vendita e servizi.... di Adnkronos Pubblicato il 13 Marzo 2026 alle 12:45 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Vocazione green, centrata su territorio e sostenibilità per il gruppo energetico italiano con sede a Bolzano (Alto Adige), attivo su produzione, distribuzione, vendita e servizi. https://www.youtube.com/watch?v=BNQyS_PueSQ