In attesa di sapere quando La Talpa sbarcherà in televisione, iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sui concorrenti. Secondo una voce di corridoio, lo staff di Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su una coppia nata ad Amici.

La Talpa: nel cast spunta una coppia nata ad Amici

La messa in onda della nuova edizione de La Talpa, per la prima volta affidata alla Fascino di Maria De Filippi, era prevista per la passata stagione televisiva. Poi, non si sa per quale motivo, Mediaset ha deciso di tenere il format in panchina. Adesso, il Biscione avrebbe finalmente dato l’ok e lo staff della Queen Mary sarebbe al lavoro per confezionare un cast degno di nota. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, tra i concorrenti ci sarebbe una coppia nata ad Amici.

L’indiscrezione su La Talpa: chi sono i due di Amici

Ad essere stati contattati per La Talpa sarebbero Andreas Muller e Veronica Peparini. La loro storia d’amore è scoppiata proprio ad Amici, nel 2018. Nonostante i 25 anni di differenza d’età, i due si sono follemente innamorati e il 18 marzo 2024 sono diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra. L’ex prof di ballo è mamma di altri due figli, Daniele, 16 anni, e Olivia, di 11 anni, nati nel corso di una precedente relazione. “Tra coloro che hanno sostenuto il provino per partecipare a La Talpa in veste di concorrenti ci sono anche Veronica Peparini e Andreas Müller“, si legge su TvBlog.

La Talpa: non si punta solo ad Amici

Sempre secondo le indiscrezioni, oltre alla coppia nata ad Amici, la redazione de La Talpa avrebbe contattato un altro volto noto. Stiamo parlando di Sara Croce, che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme. Si tratta di semplici voci di corridoio.