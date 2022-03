La telefonata di Di Maio a Kuleba: “L’Italia sostiene il popolo ucraino, la resistenza ucraina è la resistenza europea, argine all’avanzata dei russi"

La telefonata di Luigi Di Maio a Dmytro Kuleba ha un sunto concettuale forte: “L’Italia sostiene il popolo ucraino”. Il ministro degli Esteri ha comunicato con un tweet di aver sentito il suo omologo di Kiev e di aver fatto il punto sulla situazione attuale.

Hi scritto Di Maio: “Ho sentito il collega Kuleba e gli ho ribadito che l’Italia sostiene il popolo ucraino. La resistenza ucraina è la resistenza europea, argine all’avanzata violenta e pericolosa dell’esercito russo”.

La telefonata di Di Maio a Kuleba e il tweet

E in chiosa: “Massimo sforzo per ritrovare la pace e fermare l’atroce guerra che sta causando sofferenza e morte”. Poco prima sulla sua pagina Facebook Di Maio aveva scritto: “Nelle guerre non ci sono né vincitori né vinti, ma solo persone accomunate dalla sofferenza.

È il motivo per cui il Governo italiano non si stancherà mai di lavorare per la pace”. E ancora: “Stiamo dialogando con tutti e continueremo ad insistere con il massimo impegno sulla via della diplomazia, affinché le autorità russe siedano al tavolo del negoziato con l’Ucraina”.

“Diplomazia più lenta delle bombe ma è la sola via”

Di Maio aveva concluso: “Dobbiamo continuare a crederci anche in queste ore, le più buie, nella ferma convinzione che non esistono alternative alla soluzione diplomatica.

È vero, i tempi della diplomazia sono più lunghi di quelli delle bombe che anche in queste ore continuano ad esplodere, ma non esiste altra strada praticabile per uscire dalla guerra”.