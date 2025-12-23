La variante K dell'influenza: impatti, sintomi e strategie di protezione

La variante K dell'influenza sta generando preoccupazioni significative a causa della sua elevata contagiosità e del potenziale impatto negativo sui soggetti vulnerabili.

Con l’arrivo delle festività natalizie, il tema della variante K dell’influenza A/H3N2 è al centro dell’attenzione. Gli esperti avvertono che le celebrazioni familiari e le riunioni possono aumentare il rischio di contagio, specialmente per i gruppi più fragili. La chiusura delle scuole potrebbe aiutare a contenere la diffusione tra i più giovani, ma la realtà è che l’influenza continua a circolare in modo significativo.

La situazione attuale della variante K

Nel corso della settimana dall’8 al 14 dicembre, sono stati registrati oltre 800.000 nuovi casi di infezioni respiratorie acute in Italia. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza è di 14,7 casi ogni mille assistiti. La variante K, pur non essendo più letale delle precedenti, ha dimostrato una contagiosità superiore, portando a un aumento dei contagi proprio durante il periodo festivo.

Caratteristiche della variante K

Questa mutazione del virus A/H3N2, sebbene inclusa nel vaccino stagionale, presenta differenze genetiche che possono influenzare la sua efficacia. Fabrizio Maggi, virologo dello Spallanzani, ha spiegato che la variante K potrebbe essere più contagiosa e comportare sintomi più intensi, specialmente per le persone con un sistema immunitario compromesso.

Implicazioni per la salute pubblica

La salute pubblica è sotto pressione, con un numero crescente di ricoveri per complicanze influenzali, tra cui la polmonite. Le strutture ospedaliere potrebbero trovarsi a fronteggiare un aumento della domanda di assistenza sanitaria a causa della variante K. Giovanni Rezza, esperto in sanità pubblica, evidenzia che è fondamentale monitorare l’andamento della curva epidemica e prepararsi a un potenziale picco.

La vaccinazione come strumento di difesa

Nonostante l’importanza della vaccinazione, circa la metà degli over 65 non si è sottoposta al vaccino. È cruciale sottolineare che il vaccino è in grado di ridurre la gravità dei sintomi e la probabilità di complicazioni. Anche se la variante K potrebbe dimostrarsi meno sensibile al vaccino, la protezione rimane significativa. Gli esperti raccomandano di prestare particolare attenzione alle persone anziane e fragili, evitando di esporle a potenziali contagi.

Strategie di prevenzione durante le festività

Con l’approssimarsi delle festività, è essenziale adottare misure di prevenzione per limitare la diffusione della variante K. Le riunioni familiari e i pranzi possono trasformarsi in occasioni di contagio, quindi è fondamentale che chi manifesta sintomi influenzali eviti di partecipare a eventi affollati. Mantenere pratiche igieniche come il lavaggio frequente delle mani e l’uso di mascherine in situazioni di rischio è altamente raccomandato.

Monitoraggio e sorveglianza

La sorveglianza epidemiologica rimane fondamentale per comprendere la diffusione della variante K. Gli esperti sottolineano l’importanza di continuare a monitorare l’andamento dei casi, specialmente in regioni dove l’incidenza è alta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un aumento significativo dei casi in diversi paesi europei, rendendo necessario un approccio coordinato per affrontare la crisi sanitaria.