La verità di Manuela Arcuri sulla fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri spiega su Verissimo perché è finito il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, parla di allontanamento, di amici che l'hanno delusa e della vacanza a Dubai organizzata per il figlio Mattia

Manuela Arcuri ha raccontato a Verissimo la fine del rapporto con Giovanni Di Gianfrancesco, dopo quasi quindici anni di convivenza. L’attrice ha descritta la separazione come un momento delicato della sua vita privata e ha spiegato le ragioni che hanno portato alla decisione. Nel colloquio con Silvia Toffanin, Arcuri ha tratteggiato l’evoluzione della coppia e ha evidenziato l’incidenza di dinamiche di fiducia e delusione sul processo decisionale.

Durante l’intervista sono emersi anche aspetti pratici della gestione familiare nella fase di transizione. Arcuri ha riferito il tipo di sostegno reciproco rimasto con l’ex marito e le modalità con cui stanno tutelando la presenza del figlio, Mattia, in questo periodo. Rimangono al centro dell’attenzione la tutela del minore e la riorganizzazione dei rapporti familiari.

Perché è finito il matrimonio

Dall'intervento dell'attrice emerge che la separazione non è stata causata da un episodio isolato ma da un progressivo allontanamento emotivo. Ha spiegato che il sentimento si è affievolito, che il dialogo si è ridotto e che la coppia è rimasta più come genitori e amici sotto lo stesso tetto che come marito e moglie. Ha osservato che, dopo molti anni insieme, la routine e la carenza di attenzioni reciproche possono logorare anche legami consolidati.

La gestione della quotidianità

Secondo il racconto, gli orari di lavoro e gli impegni professionali hanno inciso sulla presenza reciproca. I momenti condivisi si sono progressivamente ridotti e questo ha alimentato la distanza emotiva. La coppia non è riuscita a riaccendere alcune attenzioni ritenute necessarie per mantenere viva la relazione, pur conservando un affetto concreto nella cura del figlio.

Il tema dei tradimenti e il significato del post social

Dopo l’uscita che aveva riacceso attenzioni sulla coppia, l’attrice ha precisato il significato del post sui social. A Verissimo ha spiegato che il riferimento non riguardava il marito, ma il gruppo di amici che la coppia frequentava.

Secondo la sua ricostruzione, alcune persone ritenute vicine si sarebbero avvicinate a Giovanni mentre lei confidava le difficoltà coniugali, determinando un tradimento della fiducia. La definizione usata è stata netta: si è sentita “pugnalata alle spalle” dai compagni di quel giro sociale.

Amicizie che cambiano ruolo

La testimonianza prosegue delineando due reazioni distinte degli ex legami sociali. Alcuni si sono allontanati perché la coppia non era più punto di riferimento. Altri hanno mostrato comportamenti opportunistici. Arcuri ha riferito che la fragilità di certe amicizie è emersa con le difficoltà personali, aggravando il senso di solitudine durante la crisi. Nel mercato delle relazioni sociali la posizione e il contesto influenzano la fiducia, e questo ha inciso sulla rete di supporto attorno alla famiglia.

La vacanza a Dubai e la gestione del figlio

Nonostante la separazione in corso, la vacanza a Dubai con Giovanni e con Mattia, di 11 anni, non è stata interpretata come una riconciliazione. L'uscita è stata pianificata e concordata per tutelare il benessere del minore. Arcuri ha spiegato che quei giorni hanno perseguito l'obiettivo di mantenere una dimensione familiare durante le vacanze, con rispetto dei ruoli e attenzione all'equilibrio emotivo del bambino.

Manuela Arcuri ha dichiarato di aver parlato apertamente con Mattia della separazione. Il bambino ha mostrato adattamento alla nuova routine familiare. Secondo Arcuri, Mattia trascorre ora più tempo con il padre, che in precedenza rientrava tardi per motivi di lavoro. In questa fase i genitori si stanno organizzando per ritagliarsi momenti di qualità insieme al figlio, privilegiando i weekend per la convivenza familiare.

Pur riconoscendo il dolore per la fine della relazione, Arcuri ha sottolineato che il legame con Giovanni mantiene un valore rilevante sul piano genitoriale. Il rapporto si è trasformato ma non si è spezzato. Ha inoltre osservato, con tono scherzoso, che l'ex compagno potrebbe trovarsi meglio nel ruolo di amico che in quello di marito, mettendo in evidenza la volontà di conservare rispetto e collaborazione nell'interesse del figlio.

L’episodio è presentato come misura temporanea finalizzata esclusivamente alla tutela del minore. Nel complesso, il messaggio della diretta interessata indica che la separazione deriva da un progressivo indebolimento del sentimento e da dinamiche relazionali complesse, e non da un singolo atto di tradimento. Le ferite più profonde sono state attribuite a delusioni amicali e alla consapevolezza che, nei momenti di difficoltà, emerge chi rimane accanto. Restano confermate le scelte intraprese a tutela del minore e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi pubblici.