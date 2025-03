La confessione di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri è tornata a far parlare di sé, non solo per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche per le sue relazioni passate. Recentemente, l’attrice ha rivelato dettagli inediti sulla sua storia con Gabriel Garko, un amore che ha suscitato curiosità e interrogativi nel pubblico. Durante un’intervista con Caterina Balivo a “La volta buona”, Arcuri ha chiarito la natura della loro relazione, affermando che non si trattava di una storia costruita a tavolino, ma di un vero e proprio sentimento.

Il coming out di Gabriel Garko

La questione è tornata alla ribalta dopo il coming out di Garko, che ha dichiarato di aver vissuto relazioni fittizie durante il suo periodo con la Ares. Questo ha portato molti a chiedersi se anche il suo legame con Arcuri fosse autentico. La risposta dell’attrice è stata chiara: “Fu una storia breve, non studiata a tavolino. Do la mia parola che è stata vera”. Queste parole hanno rassicurato i fan, che avevano iniziato a dubitare della sincerità della loro relazione.

Il flirt con Francesco Totti

Non solo Garko, però. Durante l’intervista, Manuela Arcuri ha anche confermato di aver avuto un flirt con Francesco Totti, l’ex capitano della Roma. La Balivo ha colto l’occasione per chiedere all’attrice se avesse mai avuto una relazione con Totti, e la risposta è stata affermativa. Arcuri ha descritto Totti come un uomo affascinante, ma ha anche sottolineato che i tradimenti non sono mai giustificabili. “C’è stato qualcosa tra me e lui. Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria” ha dichiarato, evidenziando come la loro relazione fosse avvenuta in un periodo lontano e spensierato.

Riflessioni sulla vita e sull’amore

Le rivelazioni di Manuela Arcuri non si limitano solo alle sue relazioni passate, ma offrono anche spunti di riflessione sul tema dell’amore e della fedeltà. L’attrice ha affermato che, secondo lei, si deve avere il coraggio di lasciare una relazione prima di tradire. “Totti? Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione. Ma questo non giustifica i tradimenti” ha aggiunto, dimostrando una maturità e una consapevolezza che molti potrebbero trovare ispiratrici.