Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di affittare la sua dimora situata in provincia di Livorno: la storica Villa Corallina, infatti, può essere fittata alla cifra di 12.750 euro a settimana.

Villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona in affitto a 12.750 euro a settimana

Villa Corallina, struttura ubicata nella macchia mediterranea in prossimità della spiaggia livornese di Marina Bibbona, possiede non solo un fortissimo legame privato con Beppe Grillo e le relative vicende personali dell’ex comico ma rappresenta anche uno dei luoghi che hanno fatto la storia politica del Movimento 5 Stelle.

All’interno di Villa Corallina, infatti, si sono tenuti i frequenti e animati “summit del caminetto” ai quali partecipavano i vertici del partito o, in tempi più recenti, i confronti con l’ex premier ed attuale leader del M5S, Giuseppe Conte.

Nel settembre 2019, poi, la dimora è stata oggetto di perquisizione per ordine della magistratura nel contesto dell’inchiesta giudiziaria aperta in seguito alla denuncia di stupro di gruppo che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro.

In occasione dell’estate 2021, tuttavia, Villa Corallina è stata messa in affitto ed è, quindi, a disposizione di chiunque desideri occupare un simile ambiente e vivere le suggestioni che il luogo può suscitare. Il tutto, alla modica cifra di 12.750 euro a settimana.

Villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona in affitto: disponibilità solo a settembre

Non è la prima volta che il garante del M5S decide di affittare la storica villa ligure in quanto una iniziativa analoga era già stata presentata in passato e aveva caratterizzato l’uso della struttura fino a otto anni fa.

Nel 2013, infatti, Beppe Grillo aveva palesato l’intenzione di ritirare Villa Corallina dal mercato, restando coerente con la propria scelta fino all’estate del 2021.

Proprio in occasione dell’estate, però, l’imponente e importante dimora è riapparsa nel portafoglio delle residenze d’élite da affittare proposte per questa estate da Emma Villas, leader nazionale nell’ambito dell’intermediazione immobiliare di casolari e abitazioni di prestigio da fittare per le vacanze.

Per quanto riguarda Villa Corallina, la dimora di Beppe Grillo viene offerta al prezzo di 12.750 euro per sette notti. Disponendo di 16 posti letto totali, quindi, a piena capienza il costo a persona corrisponde a 800 euro a settimana. Ma una delle principali problematiche, nonostante la presenza in catalogo della villa, riguarda proprio la disponibilità dellastruttura che risulta occupata per l’intero mese di luglio e di agosto.

Il calendario delle prenotazioni torna, poi, a essere totalmente aperto nel mese di settembre 2021.

Villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona in affitto: le caratteristiche della dimora

Villa Corallina è stata inaugurata nel 1920 e offre un accesso diretto alla spiaggia di Marina di Bibbona.

A proposito dell’elegante e rinomata struttura, nel catalogo di Emma Villas, la dimora viene presentata nel seguente modo: “Mattoni forati e materiali originali toscani con uno stile che ricorda quello dell’architetto statunitense Frank Lloyd Wright. Nel dopoguerra era la ‘Casina di mare’ dei marchesi Ginori; un’oasi di pace e privacy, che fino agli anni Novanta era utilizzata come ‘Kinderheim’, una delle tante colonie estive per i bambini. Il progetto di restauro operato dagli attuali proprietari e dall’architetto Ponte di Genova ha visto il ripristino totale e originario dell’edificio e la conservazione del verde, che circonda la villa, costituito prevalentemente da macchia mediterranea”.

Villa Corallina si compone di otto camere da letto – quattro matrimoniali e quattro doppie –, sette bagni, una piscinaricavata in un avvallamento naturale delle dune di sabbia e di un’area verde di cinque ettari dominata da pini e ginepri.