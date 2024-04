La serata di sabato 13 aprile 2024, si è consumata nel dramma e nel dolore: una donna di 60 anni è stata trovata morta su una panchina del parco di Ladispoli (Roma). L’allarme è stato immediato e i soccorsi sono stati tempestivamente chiamati sul posto. Ogni tentativo di salvare la vita alla sventurata, si è tuttavia rivelato inutile.

Donna trovata morta su panchina: la tragedia

La 60enne stava passeggiando nell’area verde di Piazza Domitilla dopo cena quando, improvvisamente, si è sentita male ed è crollata su una panchina. I sanitari del 118 sono intervenuti poco dopo, allertati dalla situazione, ma purtroppo, nonostante i loro sforzi disperati, la donna non è riuscita a sopravvivere.

Intervenuti anche i carabinieri

In supporto ai soccorsi medici, sono giunti anche i militari della locale stazione, mobilitati dalla gravità della situazione. Residente nella stessa Ladispoli, la donna sarebbe deceduta per cause del tutto naturali.

Un episodio analogo a Trastevere nel 2022

L’episodio della donna morta a Ladispoli ci ricorda un caso analogo avvenuto nel 2022 a Trastevere. Stiamo parlando di Marijana Nanova (65 anni al momento della morte) una donna di cittadinanza bulgara. La signora Nanova, senza fissa dimora, morì anch’ella su una panchina della piazza dove era solita passare la notte con altri senzatetto.