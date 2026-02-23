A Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, il giovane talento umbro, con il brano “Laguna”: ecco l’analisi del testo e il significato. La canzone racconta di un amore finito, in cui le onde della laguna diventano metafora dei ricordi che riaffiorano, tra luce e ombra, creando un viaggio emotivo intenso per chi ascolta.

La corsa di Nicolò Filippucci verso l’Ariston di Sanremo 2026

Classe 2006, nato a Perugia, Nicolò Filippucci ha iniziato a coltivare la sua passione musicale fin dall’infanzia, studiando chitarra e canto presso il Conservatorio Morlacchi e le scuole di musica locali. Crescendo, ha approfondito il canto moderno con Aurora Scorteccia e la chitarra acustica con Michele Rosati, ottenendo riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e internazionali: tra questi il Cantagiro, il Tour Music Fest e il NYCanta a New York. La partecipazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2024 ha rappresentato una vera consacrazione, durante la quale ha presentato brani inediti come “Yin e Yang”, “Non mi dimenticherò” e “Cuore Bucato”, fino alla pubblicazione dell’EP “Un’ora di follia”.

Laguna, testo e significato della canzone di Nicolò Filippucci

Ora, con “Laguna”, Filippucci porta una power ballad intensa, costruita sulle metafore delle onde che riportano alla memoria amori passati. Come lui stesso ha scritto su Instagram, “Non vedo l’ora di perdermi in mezzo alla Laguna insieme a voi“, sottolineando il desiderio di condividere con il pubblico un momento emozionante e personale. La sua capacità interpretativa e la potenza vocale lo rendono uno dei giovani artisti emergenti più promettenti della scena pop contemporanea, pronto a sfidare i suoi coetanei e a conquistare il pubblico di Sanremo Giovani.

Dopo il successo a Sanremo Giovani con “Laguna”, Nicolò Filippucci si preparerà a debuttare dal vivo a Milano con il suo primo concerto ufficiale, in programma lunedì 13 aprile ai Magazzini Generali.

Il live, intitolato “La prima volta insieme”, segna una tappa significativa nel percorso artistico del giovane cantautore. Organizzato e prodotto da Magellano Concerti, l’evento rappresenta il punto di partenza di una nuova fase della carriera

Laguna

Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo

non era mai il momento giusto per aprire bocca

e sento il vuoto e ora vuoi parlare

solo quando senti che ti faccia bene

mancheranno queste cose tutte quelle cene insieme

i voli presi, le cascate, le ore in macchina a guidare

e fumavi sul balcone tutte quelle sere per non litigare

sai che non mi piace, preferisco stare qui a guardare, male

Ero pronto a mettermi continuamente in discussione

fino a dimenticarmi di me stesso, dimenticarmi di me stesso

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi perdi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Sai anche tu che questa storia non ci fa più bene

se le tue bugie sono l’unica cosa che mi dai da bere

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi guardi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna

Tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli

addosso

tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

La notte sembra un inferno, voglio ancora

averti a meno di un soffio

manca l’aria

quando mi perdi e senza una parola

ti prendi tutto e tutta la paura

e tu mi scivoli addosso

ora sei acqua passata

ci siamo persi in mezzo alla laguna

come radici in cerca della luna