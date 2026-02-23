La musica è il filo invisibile che trasforma emozioni in storie. Per Nicolò Filippucci, giovane talento umbro, ogni nota è un modo per raccontare esperienze intime e universali, costruendo un percorso fatto di disciplina, creatività e sensibilità, pronto a farsi ascoltare sul grande palco di Sanremo 2026. Ecco chi è l’artista e cosa sappiamo di lui.

Nicolò Filippucci: le radici di un talento umbro

Nicolò Filippucci, 19 anni, nasce a Corciano, un piccolo borgo dell’Umbria a pochi chilometri da Perugia. Cresce immerso nella musica: il pianoforte della madre e le melodie classiche del fratello maggiore, trasformando la quotidianità in un laboratorio sonoro. Fin da piccolo entra nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, dove tra esercizi di intonazione e prime esibizioni impara a coniugare disciplina e creatività. Strumenti diversi — chitarra, tastiera e voce — diventano per lui strumenti per narrare emozioni, raccontare storie che altrimenti resterebbero inespresse.

Sanremo Giovani 2026, chi è Nicolò Filippucci?

Il 2024 segna una svolta con la partecipazione a Amici: Nicolò arriva fino al serale e viene eliminato in semifinale, ma la sconfitta apre nuove opportunità. Tra luci e telecamere, dimostra una musicalità misurata e intensa, capace di colpire senza ostentazione. Subito dopo il talent, pubblica il suo ep di debutto, Un’ora di follia, e il pubblico risponde con entusiasmo. La power ballad Laguna, presentata a Sanremo Giovani, gli permette di accedere alle Nuove Proposte e superare il milione di stream in poche settimane.

Prima del debutto all’Ariston, tra scherzi e scaramanzie, riceve incoraggiamenti dagli amici e dalla famiglia: “Goditela, divertiti e sii te stesso sul palco”, gli dice la madre. In collegamento con Fiorello a La Pennicanza, lo showman lo celebra così: “Per i giovani tu sei il vincitore”, e Nicolò risponde con un sorriso: “Facciamo le corna!”. Tra tazze di camomilla, partite alla PlayStation e il portafortuna di sempre, il giovane artista umbro mostra come passione, studio e umanità possano crescere insieme, preludio a una carriera destinata a farsi notare.