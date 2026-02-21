Nel panorama del pop contemporaneo si afferma il trio Blind, El Ma & Soniko, protagonisti a Sanremo 2026 con ‘Nei miei DM’. Ecco cosa emerge sul messaggio del brano e sul significato del testo: una traccia pop-dance energica che racconta emozioni e relazioni nate tra messaggi privati, restituendo con immediatezza l’immaginario e il linguaggio della Generazione Z.

Verso il 76° Festival di Sanremo: il sogno di Blind, El Ma & Soniko

Dopo la vittoria ad Area Sanremo, Blind, El Ma & Soniko si preparano a salire sul palco del Festival di Sanremo per la 76ª edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, gareggiando nella sezione Nuove Proposte. Il loro brano, “Nei miei DM”, è entrato anche in rotazione radiofonica, segnando ufficialmente l’inizio di questa nuova avventura artistica. La commissione Rai presieduta da Carlo Conti li ha selezionati tra oltre 500 candidati, garantendo loro l’accesso diretto al palco del Teatro Ariston insieme a Mazzariello.

Il trio nasce nel 2025 dall’incontro di tre identità artistiche distinte. Blind, nome d’arte di Blind (Franco Popi Rujan), rapper perugino noto per il terzo posto a X Factor Italia nel 2020 e per il singolo “Cuore Nero” certificato platino; El Ma, pseudonimo di El Ma, cantante e autrice bulgara affermatasi anche lei a X Factor nel 2024; e Soniko, al secolo Soniko, DJ e producer che fonde pop, urban ed elettronica e ha recentemente pubblicato “Sweet Talking”.

Come dichiarato in una intervista a Chi, per loro, essere tra le Nuove Proposte rappresenta molto più di una semplice partecipazione: «Salire sul palco dell’Ariston è un sogno che diventa realtà». E ancora: «Secondo me salire sul palco di Sanremo è un sogno che diventa realtà. È un traguardo».

Nei miei DM, testo e significato della canzone di Blind, El Ma & Soniko

“Nei miei DM” si muove in un territorio pop-dance dinamico e attuale, raccontando un’attrazione che prende forma attraverso i linguaggi digitali. Messaggi privati, attese e desideri diventano il centro di una narrazione che fotografa le relazioni nell’epoca dei social. «La nostra canzone rappresenta un po’ la Generazione Z. Già dal titolo si può capire: ormai il mondo gira intorno ai social».

L’obiettivo è parlare ai coetanei, trasmettendo un messaggio chiaro: credere nei propri sogni e non arrendersi, anche dopo periodi difficili. «Molti giovani oggi non hanno un obiettivo, e questo porta alla depressione. Il nostro messaggio è credere nei sogni, andare avanti contro tutto e tutti».

Nei miei DM

Soniko, Blind, Dariana Koumanova, El Ma, Beppe Stanco

Beat Sound

Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance

Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai

Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai

Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai

Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla

Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa

Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi

Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori

Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché

Il tuo sorriso mi lascia senza fiato

Ma se lo guardo ritorno nel passato

Tu parlami senza parole, nei miei DM c’è il tuo nome

Ma dura solo poche ore

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come te che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)