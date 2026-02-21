Blind, El Ma & Soniko: chi sono e come conquistano Sanremo con l’energia della Gen Z e il brano 'Nei miei DM'.

Sul palco dell’Ariston, la Gen Z racconta l’amore ai tempi dei social: messaggi, attese e desideri che nascono dietro uno schermo diventano musica pop-dance con Blind, El Ma e Soniko, protagonisti del 76° Festival di Sanremo con ‘Nei miei DM’. Ecco chi sono e cosa sappiamo di loro.

Dal sogno alla scena: Blind, El Ma e Soniko portano la Gen Z all’Ariston

Il trio formato da Blind, El Ma e Soniko, nato da un’illuminazione artistica nel 2025, si è guadagnato un posto tra le Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo dopo la vittoria ad Area Sanremo. In gara con il singolo ‘Nei miei DM’, già presente in radio e digitale, il gruppo racconta i flirt dell’era dei social con un sound pop-dance travolgente, ritmi veloci e un ritornello che resta impresso.

Sanremo Giovani 2026: chi sono Blind, El Ma e Soniko?

«È nata in modo spontaneo, dal desiderio di mostrare come oggi le emozioni spesso transitano da uno schermo. Parla di attrazione e connessione, ma con leggerezza e con l’energia che ci rappresenta». Per loro, come riportato da Avvenire, partecipare a Sanremo Giovani «è un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova su uno dei palchi più importanti d’Europa».

Il trio mescola tre mondi diversi: un rapper, una cantante con un background internazionale e un dj producer.

Blind (Franco Rujan, 26 anni) racconta di aver superato momenti difficili grazie alla musica e invita i giovani a credere in un obiettivo: «Vengo dalla strada, ho fatto cose che non bisogna fare e la musica mi ha salvato… credete in qualcosa, fissate un obiettivo e seguitelo».

El Ma (Elmira Marinova, 18 anni), proveniente dalla Bulgaria e conosciuta dal pubblico italiano tramite X Factor, sottolinea l'importanza della salute mentale: « Il disagio esiste, ed è importante stare bene mentalmente . Quando hai bisogno di aiuto devi chiederlo».

(Elmira Marinova, 18 anni), proveniente dalla Bulgaria e conosciuta dal pubblico italiano tramite X Factor, sottolinea l’importanza della salute mentale: « . Quando hai bisogno di aiuto devi chiederlo». Soniko (Nicolò Cervellin, 24 anni), dj e producer veneto, evidenzia il valore dell’empatia: «Il miglior imprenditore non è chi sa fare tutto, ma chi sa fidarsi degli altri. Da produttore, la mia fortuna è stata incontrare loro due».

Il successo del brano è il risultato di tre anime diverse che si combinano perfettamente. La loro musica mantiene originalità e freschezza: Blind prepara un album solista, El Ma un brano in napoletano e inglese, mentre Soniko esplora nuove contaminazioni sonore.