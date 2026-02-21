'Mattone' di Angelica Bove: testo e significato di un brano tra dolore e resi...

'Mattone' di Angelica Bove: testo e significato di un brano tra dolore e resi...

Con ‘Mattone‘, Angelica Bove si afferma come una delle voci più sincere e intense della nuova scena pop italiana. Il brano, che le ha permesso di vincere Sanremo Giovani e accedere alla gara delle Nuove Proposte, è un racconto autentico del dolore, della perdita e della resilienza. Ecco il testo e il suo significato.

Angelica Bove a Sanremo 2026 con il brano ‘Mattone’

‘Mattone’ è il singolo con cui Angelica Bove, classe 2003, si è imposta all’attenzione del grande pubblico, ottenendo un posto nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2026 e raggiungendo la #1 della Viral 50 Italia su Spotify prima ancora dell’uscita dell’album Tana.

La canzone assume un significato personale e simbolico per Angelica Bove: nelle interviste la cantautrice ha definito il titolo come una metafora del peso del dolore e della perdita, in particolare legato a esperienze tragiche della sua vita. Il lutto per la morte dei genitori, persi in un incidente, che l’ha segnata profondamente e che l’ha spinta a guardare verso la propria fragilità con onestà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelica Bove (@angelicaboveofficial)

‘Mattone’, testo e significato della canzone di Angelica Bove

Il progetto discografico Tana rappresenta una dichiarazione d’intenti: non solo rifugio, ma spazio narrativo in cui mettere ordine tra domande, paure e consapevolezze. All’interno del disco, ‘Mattone‘ occupa un posto centrale.

Il titolo richiama qualcosa di concreto, quasi fisico, e diventa metafora di un evento che segna una frattura netta: «Dopo il ‘mattone’ c’è stata una fase di adattamento al dolore, di disagio». Non un peso sterile, ma un elemento con cui imparare a convivere e da cui ripartire. Ha deciso di presentare sul palco questo brano, dando voce alla forza e alla complessità delle emozioni e alla necessità di imparare a viverle ogni giorno. In questo modo ha tradotto due lutti in un racconto musicale autentico, essenziale e privo di filtri.

Come riportato nell’intervista per nss G-CLUB, del brano esiste anche una versione orchestrale, scelta per amplificarne la dimensione emotiva: «L’orchestra è qualcosa di unico e io amo la musica suonata».

Mattone – Produzione artistica di Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove

Dicono che per amare serve stare bene

da soli

di non accontentarsi pur di rimanere insieme

da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni

ma non ci capiamo come figli e genitori

mi prendo un alto po’

troppe informazioni

che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare

servono parole dette bene

io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

fino a tre non riesco mai a contare

perdo la pazienza come perdo le occasioni

sono treni così, lontani

aspetto ancora un po’

troppe direzioni

possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso

che per me è un mattone

ma un mattone serve a costruire