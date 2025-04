Un arrivo atteso e celebrato

La storica nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto il suo ritorno a Porto Empedocle, un evento che segna un momento di grande orgoglio per la comunità locale. Questo approdo è particolarmente significativo poiché coincide con la proclamazione di Agrigento come capitale italiana della cultura per il 2025.

La nave, conosciuta in tutto il mondo come ‘la nave più bella del mondo’, è stata accolta con entusiasmo da cittadini e turisti, desiderosi di visitarla e scoprire la sua storia affascinante.

Visite e eventi collaterali

Le visite alla nave sono state organizzate in gruppi, con un tempo di permanenza di mezz’ora. Nonostante la disponibilità limitata, i biglietti sono andati rapidamente esauriti, dimostrando l’interesse e la passione della gente per questo simbolo della marina militare italiana. Oltre alla visita della nave, è stata allestita una mostra fotografica presso la stazione marittima di Porto Empedocle. Questa esposizione, composta da 14 scatti in bianco e nero, offre uno sguardo nostalgico sulla vita portuale, omaggiando al contempo l’Amerigo Vespucci e il suo legame con il mare.

Un legame con la cultura e la storia

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo della nave, sottolineando l’importanza di questo evento per la città e la provincia. Ha anche ringraziato il ministro della Difesa e altre autorità per aver reso possibile questa visita. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha aggiunto che l’arrivo dell’Amerigo Vespucci coincide con il centenario della nascita di Andrea Camilleri, un grande scrittore e concittadino che ha dedicato molte delle sue opere al mare e alla cultura siciliana. Questo legame tra la nave e la cultura locale rende l’evento ancora più speciale, trasformando Porto Empedocle in un palcoscenico di celebrazione e riflessione sulla storia marittima e culturale della regione.