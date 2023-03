Lampedusa, trovato il cadavere di una donna: era probabilmente parte di un gruppo di migranti naufragati

A punta Alaimo, Lampedusa, il cadavere di una donna è stato recuperato dopo esser stato avvistato vicino agli scogli nella tarda mattinata di martedì 28 marzo 2023.

Sia la Guardia costiera che i Vigili del fuoco hanno avuto diverse difficoltà ad avvicinarsi al corpo, ripescato dal mare solamente il giorno successivo all’avvistamento, in quanto si trovava nei pressi di una piccola insenatura. Per tutta la notte un presidio è rimasto fisso sul luogo per illuminare il tratto di costa.

Dall’inizio dell’anno, sono 450 i morti nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo del 2022, ce n’erano stati circa 130 in meno.

La donna era probabilmente tra i migranti naufragati a Lampedusa il 23 marzo

La donna faceva probabilmente parte di uno dei due gruppi naufragati nella zona Sar maltese giovedì 23 marzo.

La Guardia costiera ha recuperato in totale otto corpi riconducibili ai due naufragi. Quattro di essi saranno trasferiti con un traghetto a Porto Empedocle, per essere poi portati a Montevago e sepolti nel cimitero del piccolo comune in provincia di Agrigento, come stabilito dalla prefettura.

Si attende l’autorizzazione al trasferimento anche per le altre quattro bare, che nel frattempo si trovano ancora a Cala Pisana, Lampedusa.

Il sindaco di Lampedusa chiede trasferimenti continui verso la terraferma

Sul tragetto diretto a Porto Empedocle si sono imbarcati anche 166 migranti dei 1540 ospiti dell’hot spot di Lampedusa, ormai al collasso.

Il sindaco Filippo Mannino ha sottolineato che con questi numeri è difficile garantire l’accoglienza e che servirebbe garantire trasferimenti continui tra l’isola e la terraferma.

