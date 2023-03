Lascia la famiglia senza cibo gettando solo spazzatura: condannato

In provincia di Mantova un uomo lascia la famiglia senza cibo gettando loro solo spazzatura: condannato. Botte e vessazioni continue emerse dalla terribile confessione di una delle figlie alla professoressa di matematica su anni di maltrattamenti e violenze. E fra esse la crudeltà massima: lasciare la famiglia, moglie e quattro figli senza cibo e ingurgitando alimenti davanti a loro gettando gli avanzi nella spazzatura. Da quanto si apprende quel 58enne è stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazioni degli obblighi di assistenza familiare.

Lascia la famiglia senza cibo, il calvario

In più dovrà pagare una provvisionale di 5mila euro per le parti civili. Le testimonianze su quel calvario sono agghiaccianti: “Papà tiene la spesa in macchina, perché non vuole darcela. Quando ha bisogno di qualcosa esce, prende il cibo e poi ritorna in casa. Lui non vuole che tocchiamo la sua roba, ha persino portato dei fuochi in cucina per cucinare il suo cibo. Quando cucina lui cucina abbondantemente, poi invece di lasciarlo non ci chiede se lo vogliamo anche noi, lo butta tutto. Questi fatti si ripetevano, e lui alzava sempre le mani. Questa cosa va avanti da anni e anni”.

“Non voleva comprarci quaderni e matite”

E il cibo negato non era il solo strumento di violenza: “Anche alle elementari le maestre sapevano che lui non voleva comprarci i quaderni, le matite, e infatti ci aiutavano un po’. Lui non ci ha mai comprato niente”. E ancora: “Quando eravamo piccoli ci tappava la bocca per non farci respirare, non per gioco. Adesso mia sorella e mio fratello hanno problemi respiratori, mio fratello ha l’asma“.

“Mamma per le botte ha perso due figli”

Quello della moglie è calvario doppio perché deve subire il carnefice oggi in carcere e far quadrare i conti: “Con quei pochissimi soldi riesce a fare tutto per noi. Quando mio papà paga qualcosa dice che deve pagarlo mia madre. Mia mamma, per le botte, ha perso due figli. Ha spesso lividi, graffi alla gola. Lui la prende a schiaffi di continuo, basta niente per farlo arrabbiare”.