Mantova, esce di strada col suv e finisce in un canale: automobilista morto annegato

Un uomo, in provincia di Mantova, è finito con il suo suv in un canale. Nonostante avesse delle ferite è morto annegato.

Tragedia in provincia di Mantova, dove un uomo è sprofondato con il suo suv in un canale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto annegato mentre la macchina scendeva sott’acqua.

Mantova, finisce con il suv in un canale: 42enne muore annegato

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 15 maggio 2022, alle 18:30 circa. Un uomo di 42 che si chiamava Gheorghe Moisa, originario della Romania, ha perso il controllo della sua auto sprofondando in canale. Il luogo della tragedia è Sustinente, nel Mantovano. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti che hanno assistiti impotenti alla scena.

Il recupero dell’auto e i soccorsi

Non è chiara la dinamica che ha portato il suv del 42enne ad uscire fuori strada.

Gli inquirenti pensano che possa trattarsi o di una manovra sbagliata da parte del conducente o di un malore improvviso. Gheorghe Moisa, una volta recuperato dal canale, presentava alcune ferite, ma la morte è avvenuta per annegamento. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco. Dopo che i pompieri hanno estratto l’auto dall’acqua, i sanitari hanno provato a rianimarlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.