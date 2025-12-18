Laura Burdese: Nuova CEO di Bulgari dal Luglio 2026

Laura Burdese è stata recentemente nominata CEO di Bulgari, assumendo un ruolo cruciale per il futuro e la crescita del prestigioso marchio. Con la sua vasta esperienza e leadership, Burdese guida Bulgari verso nuove vette di innovazione e successo nel settore del lusso.

Un’importante transizione si profila all’orizzonte per Bulgari, con la nomina di Laura Burdese a nuova ceo a partire dal 1° luglio 2026. La decisione è stata annunciata da Stéphane Bianchi, managing director del Gruppo LVMH e attuale ceo della divisione orologeria e gioielleria del gruppo. Burdese, con quasi dieci anni di esperienza in LVMH, ha ricoperto ruoli significativi, tra cui quello di ceo di Acqua di Parma e chief marketing officer di Bulgari.

Il percorso professionale di Laura Burdese

Laura Burdese ha iniziato la sua carriera nel settore della bellezza, lavorando per marchi prestigiosi come Beiersdorf e L’Oréal. Nel 1999, ha fatto il suo ingresso nello Swatch Group come Direttrice Marketing Italia, e nel 2001 è stata nominata brand director per Calvin Klein Orologeria e Gioielleria. Il suo talento la porta a diventare country manager per l’Italia dello Swatch Group nel 2006 e, successivamente, presidente e ceo di Calvin Klein Watch & Jewelry Co. Ltd.

Nel 2016, Burdese entra a far parte di LVMH come presidente e ceo di Acqua di Parma. Il suo approccio innovativo e la capacità di guidare il cambiamento le consentono di integrarsi perfettamente nel team di Bulgari, dove inizia come chief marketing officer e, dopo un significativo periodo di crescita, viene promossa a vice ceo nel luglio.

La transizione alla guida di Bulgari

Con l’uscita di scena di Jean-Christophe Babin, che ha guidato Bulgari per oltre 12 anni, Burdese si troverà a dover proseguire un importante lavoro di trasformazione. Babin ha svolto un ruolo cruciale nella rinascita del marchio, riportandolo alla sua storica posizione di gioielliere romano di riferimento. La sua leadership ha portato a notevoli innovazioni nel settore dell’orologeria e ha visto l’espansione di Bulgari nel comparto dell’ospitalità di lusso.

Il futuro di Bulgari sotto la guida di Laura Burdese

Laura Burdese avrà il compito di consolidare e ampliare l’attrattiva del marchio, puntando su una crescita sostenibile e un forte senso degli affari. Il suo approccio inclusivo potrebbe rappresentare una nuova era per Bulgari, permettendo al marchio di affrontare le sfide future con una visione innovativa. Bianchi ha sottolineato che la nomina di Burdese non solo segna un cambio di leadership, ma è anche un riconoscimento del suo contributo significativo e dei risultati ottenuti nel suo percorso professionale.

Il lascito di Jean-Christophe Babin

Jean-Christophe Babin, dopo un lungo e fruttuoso percorso in aziende come Tag Heuer e Bulgari, lascia una eredità significativa. Sotto la sua direzione, Bulgari ha non solo innovato nel settore della gioielleria, ma ha anche dato vita a iniziative importanti per l’artigianato italiano, come l’ampliamento dello stabilimento di Valenza e la creazione della Scuola Bulgari. Babin continuerà a ricoprire ruoli di rilievo come presidente del consiglio di amministrazione e ceo della divisione Bulgari Hotel Business Unit.

La nomina di Laura Burdese come ceo rappresenta un momento cruciale per Bulgari, promettendo di portare avanti il lavoro svolto da Babin e di guidare il marchio verso un futuro di ulteriore successo e innovazione.