Brutta batosta per Laura Freddi, esclusa da Ballando con le Stelle 2024. E’ stata lei stessa, con un video affidato ad Instagram, ad annunciare che Milly Carlucci non l’ha voluta.

Laura Freddi esclusa da Ballando con le Stelle

Laura Freddi non sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2024. L’ex fidanzata di Paolo Bonolis ha annunciato via Instagram che Milly Carlucci l’ha esclusa dal cast. Con un video in cui appare con il suo manager, la showgirl ci ha scherzato su, ma si capisce che non è stata affatto felice della mancata scelta.

Le parole di Laura Freddi

Laura Freddi, scherzando con il suo manager Nando Moscariello, ha esclamato:

“Se faccio Ballando? No, non mi hanno presa. Non mi hanno voluta“.

L’agente, scherzando, le ha chiesto per quale motivo non è stata scelta e lei ha tuonato: “Perché? Non lo so, sei tu il mio agente“. A questo punto, Moscariello ha concluso: “A me non hanno detto nulla“.

Cosa farà nella prossima stagione tv?

Appurato che Laura non sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2024, cosa farà nel corso della prossima stagione televisiva? Per il momento, non ci sono ingaggi significativi. Potrebbe tornare a vestire i panni di opinionista in qualche salottino Rai, come accaduto nella trasmissione Oggi è un altro giorno, ma nulla di certo.