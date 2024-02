Laura Pausini conquista Parigi, sold out il live all'Accor Arena

Parigi, 13 feb. (askanews) – Dopo il successo della leg italiana, con un’affluenza di oltre 170.000 spettatori, il Laura Pausini World Tour 2023/2024 continua il suo successo inarrestabile nei più prestigiosi palasport europei.

Dopo gli show di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, lunedì sera l’artista italiana più premiata nel mondo si è esibita nella celebre Accor Arena di Parigi, Bercy, registrando l’ennesimo storico sold out e regalando al suo grande pubblico i brani iconici della sua carriera, con aggiunta di alcuni successi in lingua francese, oltre ad alcune tracce dell’ultimo album Anime parallele / Almas paralelas, pubblicato lo scorso ottobre. E sempre in francese ha portato il suo messaggio contro la violenza sulle donne.

Uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale per il decimo tour mondiale di Laura Pausini, che proseguirà in Svizzera e Germania prima di approdare in America Latina, nelle date previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per proseguire poi negli Stati Uniti.

Un’altisonante sfilata di città che parte da Houston, e passa da Los Angeles a Orlando, da Miami a Chicago, per arrivare all’ultima tappa storica al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 Aprile.

L’artista si esibirà in uno show memorabile in 5 lingue, nella stessa città che aveva ospitato l’inizio dei festeggiamenti del suo anniversario il 27 febbraio 2023, e che quest’anno inaugurerà il suo trentennale di carriera anche nel mondo latino, che l’ha incoronata lo scorso ottobre Latin Recording Academy Person of the Year 2023.

La direzione artistica di questo concept show nato nei teatri per la maratona del trentennale 2023, sviluppato nelle speciali anteprime nelle piazze storiche di Venezia e Siviglia la scorsa estate, ed esploso poi nella sua forma più spettacolare per le arene di tutto il mondo, è di Laura Pausini e Luca Tommassini. La direzione musicale è come sempre affidata a Paolo Carta.

Il palco porta la prestigiosa firma di Fabio Novembre e del suo Studio, il disegno luci è affidato a Francesco De Cave e lo styling è curato da Susanna Ausoni.