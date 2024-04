Lavoro, Bonetti (Az-Per): assumere una donna costa di più

Roma, 17 apr. (askanews) – “Oggi alle aziende assumere una donna costa di più che assumere un uomo, questo è un dato matematico. Esiste un gap iniziale che dobbiamo eliminare introducendo strumenti adeguati: penso al tema dei servizi territoriali, gli asili nidi che sono fondamentali ma anche il tempo pieno nelle scuole e le attività estive organizzate dai Comuni”, lo ha detto oggi l’onorevole Elena Bonetti, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Non solo occorre lavorare sul tempo pieno nelle scuole, ma dobbiamo anche promuovere una loro maggiore capacità di formazione. Una maggiore qualificazione delle competenze della popolazione, nel pieno di un calo demografico, può essere la chiave per far aumentare la produttività che non è direttamente vincolata al numero di ore lavorare, ma che dipende dalla qualità del lavoro” ha concluso.