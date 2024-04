Lavoro, Mancini (FdI): pandemia ha fatto emergere gender gap

Roma, 17 apr. (askanews) – “La pandemia ha rappresentato un momento che ha fatto emergere il gender gap nel mondo occupazionale. Le donne hanno dovuto sopportare il peso di scelte drastiche. Anche il nostro governo ha messo in campo misure dirette a favorire la conciliazione tra il tempo di vita e quello da dedicare al lavoro. Molte sono le cose fatte, dalle certificazioni sulla parità di genere all’introduzione di facilitazioni per le assunzioni di donne, dagli sgravi fiscali alle donne con figli ai congedi. Sono misure importanti che però per essere efficaci devono sempre bilanciate con la produttività”, lo ha detto questa mattina la senatrice Paola Mancini, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Stiamo lavorando per introdurre politiche che permettano a una donna con alta professionalità di non rinunciare alla vita personale – ha concluso – soprattutto quando entra in campo la maternità: è necessario fare un salto in aventi, il lavoro deve cambiare paradigma, non più basato sul tempo ma sul risultato”.