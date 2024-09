Lazza, un noto personaggio, ha annunciato di diventare padre durante un live sorprendente con orchestra per il suo nuovo album. Ha rivelato sul palco che chiamerà suo figlio "Noa".

Durante il suo recente concerto del 5 settembre, Lazza ha rivelato sorprendentemente che chiamerà suo figlio Noa. L'evento è stato annunciato alcuni giorni prima ed è stato completamente esaurito in meno di un'ora. Sulla soglia della terza canzone, l'orchestra è partita e Lazza è salito sul pal...

Durante il suo recente concerto del 5 settembre, Lazza ha rivelato sorprendentemente che chiamerà suo figlio Noa. L’evento è stato annunciato alcuni giorni prima ed è stato completamente esaurito in meno di un’ora. Sulla soglia della terza canzone, l’orchestra è partita e Lazza è salito sul palco dello stadio San Siro, scatenando il pubblico con la sua Locura – Opera n. I, un album in uscita il 20 settembre. Tra gli spettatori erano presenti Sfera Ebbasta e Ghali. La serata ha visto un’emozionante combinazione di rap e l’Orchestra Sinfonica di Milano, guidata dal Maestro Enzo Campagnoli. Otto tracce tratte dall’album, e “100 messaggi”, una canzone dall’ospite Sanremo 2024, con il produttore Drillionaire, sono state eseguite in anteprima. Il Maestro Aleksander Zielinski ha poi preso il pianoforte, accompagnando Lazza sul palco dell’Ariston. Un’ensemble sinfonico impressionante, frenetico e incendiario.