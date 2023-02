Le amiche di Anna Bellisario, morta per il tiramisù: "Non doveva morire così"

Le amiche di Anna Bellisario, morta per il tiramisù: "Non doveva morire così"

Le amiche di Anna Bellisario, morta per il tiramisù: "Non doveva morire così"

Parlano le amiche di Anna Bellisario, la 20enne morta per aver mangiato il tiramisù in un ristorante di Milano.

La ragazza essendo allergica aveva chiesto che nel dolce non ci fosse latte e le avevano confermato che il tiramisù era vegano.

Morta per il tiramisù

Mercoledì 8 febbraio il fidanzato della 20enne è stato ascoltato dai magistrati e ha ricostruito quanto accaduto alla ragazza quando è arrivata a casa.

I due avevano cenato nel locale di una catena vegetariana e vegana, dove la giovane aveva già mangiato, sicura quindi di potersi fidare del cibo che avrebbe ingerito.

Al momento del dolce Anna ha chiesto un tiramisù vegano.

Leggi anche Morta dopo aver mangiato il tiramisù: “Aveva chiesto se non ci fosse il latte”

Shock anafilattico

Già dopo due cucchiaini la ragazza si è iniziata a sentire male. Ha poi avuto una violenta reazione allergica ed è stata ricoverata in ospedale. La ragazza purtroppo si è spenta dopo dieci giorni di coma.

Prima di recarsi in pronto soccorso la giovane aveva assunto un antistaminico, un farmaco broncodilatatore e cortisone.

I farmaci però non hanno sortito nessun effetto.

Indagati per omicidio colposo

Il pubblico ministero Luca Gaglio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli indagati per la morte di Anna sono quattro e fanno parte dell’azienda che produce le confezioni di Tiramisun. Il prodotto è stato tolto dal mercato dal Ministero della Salute perché il vasetto di tiramisù ingerito dalla 20enne conteneva tracce di latte che non erano indicate sull’etichetta.

I responsabili del fast food e i camerieri potrebbero entrare nel registro degli indagati per aver servito un panino con maionese contenente tracce di uova alle quali la ragazza era allergica.

Le parole delle amiche di Anna

Il commento di una delle amiche di Anna su quanto accaduto è stato: “Non meritava di morire così. I genitori sono devastati dal dolore, la mamma è distrutta, sta molto male. Anna era la sua unica figlia.

Era fidanzata con Tommaso da un anno e mezzo”.

Un’altra amica ha detto “Ci conosciamo da tanti anni, ho ricordi meravigliosi con lei. Una persona speciale. Si prendeva sempre cura di sé ed era molto seguita dalla famiglia“.

Approfondisci con Morta a 20 anni per aver mangiato un tiramisù: cosa è successo nel laboratorio