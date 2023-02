Morta dopo aver mangiato il tiramisù: "Aveva chiesto se non ci fosse il latte"

Anna Bellisario è morta a soli 20 anni dopo aver mangiato un tiramisù.

La ragazza sarebbe deceduta per shock anafilattico; sarebbe stata allergica ai latticini. Come se avesse avuto un sinistro presentimento, prima della consumazione, Anna avrebbe chiesto ai dipendenti del locale milanese in cui era assieme al fidanzato, se nel dolce non ci fosse effettivamente latte. A raccontarlo è stato proprio il ragazzo della ventenne. Anna era convinta che stesse mangiando un dolce vegano, come confermato del resto anche sull’etichetta del prodotto.

Già dopo il primo assaggio, la giovanissima si è sentita male e per salvarle la vita non è bastato nemmeno l’uso di un farmaco broncodilatatore e di un antistaminico al cortisone.

Morta dopo aver mangiato tiramisù: il racconto messo a verbale

Il fidanzato di Anna Bellisario è stato ascoltato dai pm milanesi. Il suo racconto è stato messo a verbale. La ragazza è morta lo scorso 5 febbraio dopo dieci giorni di coma.

L’ipotesi è quella di uno shock anafilattico “da proteine del latte”.

Ci sono indagati?

L’autopsia sul corpo di Anna non è stata ancora fissata. Tuttavia, come informa Milano Today, a breve gli inquirenti iscriveranno nel registro degli indagati anche altri individui, oltre ai responsabili e ai dipendenti dell’azienda che produce il “Tiramisun“, dolce che avrebbe posto fine alla vita della ventenne.