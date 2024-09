Le celebri band musicali stanno tornando: dai Daft Punk fino ai Led Zeppelin, in seguito alla reunion degli Oasis. Pare che la febbre di rinnovamento abbia colpito tutti i grandi gruppi, pronti a tornare sul palco.

La recente decisione dei fratelli Noel e Liam Gallagher di riunire gli Oasis, una delle band più amate del Regno Unito, dopo un’assenza di 15 anni, ha riacceso l’interesse per le joint venture musicali. Queste reunion, a volte permanenti, a volte occasionali, a volte solo sognate dai loro fan, hanno spesso influenzato la storia della musica rock. Anche la reunion degli Oasis, ne è un esempio.

La questione ora è quali altre band potrebbero seguire l’esempio degli Oasis. I Gallagher hanno superato anni di litigi per tornare insieme, dimostrando che niente è impossibile.

Guardando a band come i White Stripes, famosi per hit come “Seven Nation Army”, potrebbero essere sulla stessa strada. Jack e Meg White hanno concluso la loro collaborazione artistica nel 2011, ma potrebbero considerare di tornare insieme, nonostante le rispettive carriere, in particolare quella di Jack, stiano andando bene da sole.

Inoltre, c’è stato lo scioglimento improvviso dei Daft Punk nel 2021, noti per la loro natura imprevedibile. La band ha sempre dimostrato nel corso della loro carriera che la loro priorità non erano solo i profitti, quindi un eventuale reunion richiederebbe ragioni più convincenti.

Per band come i R.E.M., la probabilità di una reunion sembra meno probabile. Nonostante l’euforia dei fan a giugno, quando i R.E.M. si sono riuniti per eseguire “Losing My Religion” alla Songwriters Hall of Fame a New York, sembra che Michael Stipe e i suoi compagni non siano inclini a ripercorrere il percorso passato dopo essersi divisi nel 2011.

Le probabilità di un ritorno delle leggendarie band come Pink Floyd (la cui ultima performance con Roger Waters risale al Live 8 del 2005), Led Zeppelin (ultima apparizione nel 2007), Genesis con Peter Gabriel (che aveva abbandonato la band nel 1975), Police (già ricompostisi per un breve periodo nel 2007/2008) e Talking Heads, sono praticamente inesistenti. Questo malgrado le recenti commemorazioni collettive per il restauro del film “Stop Making Sense”. Riguardo i Black Sabbath (che hanno concluso nel 2017), Ozzy Osbourne, nonostante le sue condizioni di salute, ha espresso il desiderio di realizzare un’ultima performance con il gruppo originale. Concludendo, il caso dei Smiths è riemerso recentemente: Morrissey avrebbe acconsentito a una reunion lucrosa ma ha dovuto affrontare il deciso rifiuto del suo ex-collega, il chitarrista Johnny Marr.